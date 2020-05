per Mail teilen

Am Dienstag der Schock für alle Eishockey-Fans: Die Saison wird abgebrochen, ohne Playoffs, ohne Meister. Doch was bedeutet das für die Spieler und auch für den Verein des Titelverteidigers Adler Mannheim? Eine Bestandsaufnahme.

Die Gesundheit geht vor, das ist das gemeinsame Credo der Spieler und der Verantwortlichen bei den Adler Mannheim. Aber Spieler, Trainer und Geschäftsführer sind auch alle der Meinung, dass es traurig sei, dass die Playoffs ausfallen. Die Situation für die Spieler sei "komisch," erklärt Adler-Routinier Marcel Goc im Interview mit SWR Sport. Er wirkt sprachlos. "Keiner weiß, was noch kommt, das wird interessant bleiben." Aber er habe Verständnis für die Entscheidung der Deutschen Eishockey Liga und der Vereine. Das sei im Vergleich, was sonst in der Welt los ist, verhältnismäßig:

Und der 36-Jährige sagt weiter: "Ich weiß nicht, ob es so viel Sinn macht vor leeren Hallen zu spielen, auch finanziell." Noch sei vieles unklar, etwa ob das Training weiter stattfinde. Doch man müsse jetzt einfach das beste aus der ungewohnten Situation machen, so Marcel Goc.

Sehr, sehr traurige Situation

Dienstag, der Tag der Absage der Playoffs, sei ein "trauriger Tag für Fans, Spieler und alle Beteiligten gewesen," sagt Pavel Gross, Trainer der Adler Mannheim. "Auf diese Art und Weise die Saison zu beenden, ist nicht günstig. Aber das können wir nicht kontrollieren. Die Weisung von oben müssen wir einfach akzeptieren," erklärt Gross gegenüber SWR Sport. Doch auch er könne die Entscheidung nachvollziehen.

Für sein Team sei der komplette Ausfall der Playoffs aber schwer zu verdauen:

Momentan werde noch überlegt, ob die Adler mit den jüngeren Spielern weiter aufs Eis ginge. Der Adler-Coach will auch bald schon wieder den Fokus auf die kommende Saison setzen. "Noch ein paar mal drüber schlafen", gönnt er seinen Spielern. Aber dann gehe der Blick schon in Richtung Sommervorbereitung.

Absage der Playoffs einzig mögliche Lösung

Dass die Saison jetzt frühzeitig vorüber ist, habe Geschäftsführer Matthias Binder noch nicht realisiert. Im Moment funktioniere er bloß. Und das Mannschafts-Meeting, in dem die Entscheidung verkündet wurde, "war das traurigste, das ich je mitgemacht habe. Aber ich glaube, es gab keine andere Möglichkeit, als so zu reagieren, wie wir reagiert haben," erläutert Binder im Interview mit SWR Sport. Und dem stimmt auch sein Kollege Daniel Hopp zu:

Hopp bekräftigt, dass er voll hinter der Entscheidung steht, die DEL-Saison zum Schutz aller Beteiligten zu beenden. Auch wenn die Playoffs das Saison-Highlight seien, auf das die Mannschaft das ganze Jahr hinarbeite, so Hopp weiter.

"Ich glaube wir sind auch ein Stück weit Vorreiter mit unserer sehr konsequenten und klaren Haltung. Wir haben uns auch außerhalb des Eishockeys Respekt verdient und erarbeitet."



Daniel Hopp, Geschäftsführer Adler Mannheim

Gewaltiger finanzieller Schaden

Da man sich nicht gegen Epidemien versichern könne, werde die Absage der Playoffs für einen finanziellen Schaden auf Seiten der Adler Mannheim sorgen, erklärt Hopp. "Deshalb wird man sich erkundigen, was gibt es für Möglichkeiten zur Hilfe, der Unterstützung, wer kann einem da unter die Arme greifen."

Und Matthias Binder ergänzt: "Wir sind eine Sportart, die von den Zuschauereinnahmen lebt. Wir müssen jetzt schauen, wie die Saison wirtschaftlich zu Ende geht und müssen überlegen, welche Investitionen wir für die nächste Saison tätigen können und welche nicht. So eine Situation wird auch an den Adler Mannheim nicht spurlos vorübergehen."

Man wolle noch prüfen, ob man Regressansprüche habe, Kurzarbeit möglich sei oder ob der Verein von der DEL finanzielle Hilfe bekomme. Die Spieler werden weiter normal bezahlt, versichert Binder. Doch "wir haben keine Möglichkeit mehr, Einnahmen zu generieren. Das ist natürlich schlecht. Wir haben uns konform der Empfehlung des Bundesgesundheitsministers Spahn verhalten. Da wäre es schon schön, wenn wir da für unsere Verluste Zahlungen bekämen."

Vorzeitiges Saisonende sorgt für weitreichende wirtschaftliche Verluste

Auch Konzerte, Veranstaltungen und Handballspiele werden vorerst nicht mehr in der SAP Arena in Mannheim stattfinden können, erklärt Daniel Hopp. Und das "ist eine große Kaskade, die da dran hängt, mit Verträgen mit Dienstleistern, die natürlich auch geplant haben. Mit Umbaupersonal, Sicherheitspersonal, mit Reinigung. Das sind alles Aufträge, die von heute auf morgen wegfallen. Deshalb betrifft das nicht nur uns, sondern ganz, ganz viele. Das betrifft die ganze Wirtschaft hier im Land, und das bereitet mir schon ein Stück weit Sorgen."

Hopp blickt auf die Situation im Handball

Das deutsche Eishockey habe Glück im Unglück. Denn dort sei "zumindest die Hauptrunde beendet. Da ist der Zeitpunkt jetzt da, um Schluss zu machen," meint Daniel Hopp. Beim Handball hingegen sei man noch in der Saison, habe eine schiefe Tabelle, es gebe Absteiger. "Die Handballer müssen sicher eine Lösung finden, ihren sportlichen Wettbewerb durchzuziehen. Wie das aussieht, weiß ich nicht."