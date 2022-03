Adler Mannheim trennen sich von Trainer Pavel Gross

Nach den schwachen Ergebnissen der vergangenen Wochen haben sich die Adler Mannheim von Trainer Pavel Gross und dessen Assistenten Mike Pellegrims getrennt. Bis zum Saisonende übernimmt vorerst Bill Stewart die Mannschaft.

Seit 2018 war Pavel Gross mit seinem Co-Trainer Mike Pellegrims verantwortlich für die Adler Mannheim. Nach dem Titelgewinn im ersten Jahr und dem zweiten Tabellenplatz in der abgebrochenen Spielzeit 2019/2020, scheiterten die Adler in der vergangenen Saison im Halbfinale gegen die Grizzlys Wolfsburg. Aktuell stehen die Mannheimer auf dem fünften Tabellenrang.

Clubchef Hopp: "Der Trend geht in die falsche Richtung"

„Wir sind in einer Phase der Saison, in der die Playoffs unmittelbar bevorstehen und die Mannschaft auf dem Weg sein sollte, ihr bestes Eishockey zu spielen. Bedauerlicherweise ging der Trend in die falsche Richtung. Daher sind wir zum Entschluss gekommen, dass das Team im Schlussspurt und in der Endrunde einen neuen Impuls, einen frischen Wind benötigt“, begründete Clubchef Daniel Hopp die Entlassung

Bill Stewart wird Interimstrainer bei den Adlern Mannheim

Gemeinsam mit Goc und Hecht soll nun Interimstrainer Stewart die Adler zurück in die Erfolgsspur führen. Der 64-jährige Kanadier, der in Mannheim kein Unbekannter ist und mit den Adlern 2001 die Meisterschaft gewann, wird am Dienstag, den 29. März, erstmals das Training leiten und einen Tag später im Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine sein Comeback bei den Adlern feiern.