Vorweihnachtliche Stimmung in Mannheim: "Beim Spiel der leuchtenden Herzen" sicherten sich die Adler den elften Sieg im zwölften Spiel und verkürzen den Abstand auf den Tabellennachbarn aus Straubing.

Der deutsche Eishockey-Meister Adler Mannheim hat das Spitzenspiel der DEL für sich entschieden, den Sprung auf Tabellenplatz zwei aber verpasst. Gegen das Überraschungsteam Straubing Tigers setzten sich die Mannheimer am Sonntag mit 2:1 (0:1, 1:0, 0:0) nach Verlängerung durch.

Smith und Rendulic treffen zum Sieg

Nationalstürmer Felix Schütz (3.) hatte die Gäste vor 13.600 Zuschauern in der ausverkauften Mannheimer Arena in Führung gebracht. Benjamin Smith erzielte den Ausgleich für die formstarken Adler (31.). Dank des Überzahl-Treffers von Borna Rendulic in der 64. Minute kamen die Mannheimer gegen ersatzgeschwächte und beherzt kämpfende Tigers zum 2:1-Erfolg. Nur bei einem Sieg nach regulärer Spielzeit hätten die Adler an den Tigers in der Tabelle vorbeiziehen können.

Erst am Freitagabend war Mannheims Erfolgsserie nach zehn Siegen am Stück mit dem 1:5 bei den Eisbären Berlin zwischenzeitlich gerissen. Einen Zähler liegt Mannheim nun noch hinter Straubing. München bleibt souveräner Erster.