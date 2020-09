per Mail teilen

Zum Abschluss der DEL-Hauptrunde siegen die Adler Mannheim durch zwei späte Treffer gegen die Schwenninger Wild Wings mit 4:2 (2:0, 0:1, 2:1). Ab der kommenden Woche wird der Gegner im Playoff-Viertelfinale ermittelt.

Die Adler Mannheim beenden die Hauptrunde der DEL auf dem zweiten Tabellenplatz. Im letzten Spiel gelang dem Meister ein 4:2 gegen die Schwenniger Wild Wings, die die Saison damit als Tabellenletzter abschließen.

Denis Reul (6.) und Benjamin Smith (19.) legten im ersten Drittel ein 2:0 vor. Maximilian Hadraschek (23.) und Michael Blunden (51.) brachten die Gäste zurück ins Spiel. In der Schlussphase sorgten Tommi Huhtala (58.) und Matthias Plachta (59.) für die Entscheidung.

Playoff-Gegner wird noch ermittelt

Von Mittwoch an werden noch die Gegner von Vorrunden-Meister EHC Red Bull München und Titelverteidiger Mannheim ermittelt. Dafür spielen Nürnberg gegen Augsburg und Ingolstadt gegen Wolfsburg in jeweils maximal drei Spielen in den beiden Serien der Playoff-Qualifikation die übrigen beiden Viertelfinalisten aus.