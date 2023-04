per Mail teilen

Die Adler Mannheim müssen ihre Titeljagd in der Deutschen Eishockey Liga auf die nächste Saison verschieben. Für diese wird ein Umbruch erwartet. Im Halbfinale war die Offensive ein Problem.

Die Adler Mannheim wissen, dass dieses Saisonende die Erwartungen nicht erfüllt. Wieder hat der Topclub der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nicht erreicht, was für ihn zählt: der neunte deutsche Meistertitel. "Mit der Mannschaft, die wir hier aufs Eis stellen, ist alles andere leider nicht gut genug", räumte Nationalstürmer Matthias Plachta nach dem Halbfinal-Aus gegen den ERC Ingolstadt ein. Das 0:2 im sechsten Duell mit den Ingolstädtern hatte am Ostermontag für die Kurpfälzer die unerwünschte vorzeitige Sommerpause und für die Oberbayern ihren dritten Finaleinzug bedeutet.

Adler erfüllen Erwartungen nicht

Dementsprechend herrschte bei den Mannheimern Frust, auch wenn Bill Stewart nach seinem voraussichtlich letzten Spiel als Trainer der Adler mit Blick auf die Saison bilanzierte: "Ich denke, es ist ein wirklich guter Schritt in die richtige Richtung." Er sagte aber auch: "Dieses Jahr haben wir mehr erwartet." Mehr als letztes Jahr, als ebenfalls im Halbfinale Schluss gewesen war. Stewart war damals als Nachfolger für den in Ungnade gefallenen Pavel Gross und am Ende einer von Querelen geprägten Saison für kurze Zeit eingesprungen.

Dass es auch dieses Mal nicht für die erste Final-Teilnahme seit dem bisher letzten Titelgewinn 2019 reichte, lag an mehreren Punkten. Ein wichtiger Faktor war die mangelnde Chancenverwertung. "Wenn du kein Tor schießt, hast du es nicht verdient, zu gewinnen. Wir hatten genügend Chancen. Wir hätten mehr Lösungen finden müssen", kritisierte der frühere NHL-Verteidiger Korbinian Holzer.

Mannheimer in Halbfinal-Serie mit Offensiv-Problemen

Nur neun Tore gelangen den Mannheimern in sechs Halbfinal-Begegnungen mit Ingolstadt. In den letzten drei Partien glückte nur ein Treffer, zwei Heimspiele nacheinander blieben die Adler sogar torlos. Viel zu wenig für die Ansprüche. "Ich habe wirklich keine Antwort darauf", rätselte Plachta über die Gründe. "Es sind sehr viele Sachen zusammengekommen." Dass Nationalstürmer David Wolf nach seiner Prügelattacke gesperrt drei Spiele fehlte und erst im sechsten Spiel zurückkam, sei "bitter" gewesen, so Plachta.

Dass die Adler so selten trafen, ist aber insbesondere auch den Ingolstädtern anzurechnen. "Sie haben defensiv nicht viel zugelassen. Und wenn sie etwas zugelassen haben, war der Torwart da. Die besten Spieler der Serie waren die zwei Torhüter", kommentierte Plachta.

Umbruch bei den Adlern?

Auch wenn die Oberbayern auf den verletzten Stammgoalie Michael Garteig verzichten musste, hatte das Team einen herausragenden Rückhalt: Kevin Reich (27) habe den Unterschied gemacht, sagte Stewart. Sein Team habe einem Spieler gegenübergestanden, von dem man nicht erwartet habe, dass er tue, was er getan habe. "Er ist der Held", sagte Stewart. Bei den Mannheimern hinterließ Arno Tiefensee (20), durch die Verletzung des erfahrenen Felix Brückmann (32) zur Nummer eins aufgestiegen, ebenfalls einen starken Eindruck - auch für die Zukunft.

Für die kommende Saison stehen die Adler wieder einmal vor einem Neuanfang. Nationalspieler wie Markus Eisenschmid und Lean Bergmann sollen Gerüchten zufolge vor dem Abschied stehen. Wer den nächsten Angriff auf den Titel als Trainer moderieren und anführen soll, ist offiziell noch offen. Medienberichten zufolge soll der finnische Erfolgscoach Jussi Tapola der Topkandidat sein.