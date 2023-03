Binnen weniger Sekunden drehten die Adler Mannheim am Freitagabend in letzter Minute die Play-off-Partie gegen die Kölner Haie von 2:3 auf 4:3. Einmal mehr ein Grund für SWR-Sportreporter Kersten Eichhorn, das System hochleben zu lassen.

Da ist er wieder, dieser Gänsehaut-Alarm vom Feinsten. Die Nackenhaare stellen sich noch immer, wenn ich nur daran denke. An diese letzte Spielminute am Freitagabend zwischen Mannheim und Köln. 32 Sekunden vor Schluss führen die Haie noch mit 3:2, als die verzweifelt anrennenden Adler - ohne Torhüter, dafür mit sechstem Feldspieler - durch David Wolf doch noch den Ausgleich schießen. 13.000 in der Arena hüpfen vor Freude. Die Cracks knäulen sich brüllend ineinander wie ein Stück Wolle. 3:3, immerhin noch in die Overtime gerettet.

Tollhaus Mannheim: Zwei Tore binnen 13 Sekunden

Overtime? Nicht mit Mannheim, nicht mit Nico Krämmer. Denn der zirkelt den Puck mit dem nächsten Adler-Angriff nur 13 Sekunden später zum 4:3-Siegtreffer ins Kölner Netz. Ganze 19 Sekunden vor Spielende. Die Halle bebt, das Eis kocht. Überbordende Freude hier, tiefer Frust da. In jedem Fall ein unvergessliches emotionales Highlight für alle Beteiligten. An diese eine Minute vom 24. März 2023 wird man sich in der Mannheimer Eishockey-Szene noch in vielen Jahren erinnern, wird diskutieren und in Nostalgie verfallen.

59:59 - Ausgleich gegen Frankfurt in letzter Sekunde

Genauso wie über die legendäre Partie im März 2007, als die Adler im Play-off-Duell gegen den Erzrivalen aus Frankfurt nach 59 Minuten und 59 Sekunden, also in letzter Sekunde, noch der Ausgleich gelang. Mannheim gewann danach in der Overtime, drehte die Serie und holte sich ein paar Wochen später sogar die Deutsche Meisterschaft. "59:59" ist seither ein fester Begriff in der Mannheimer Fan-Szene, die traumatisierten Hessen wurden damit in den Jahren danach immer wieder gekitzelt.

Das längste DEL-Spiel mit den Adlern

Unvergessen, und wieder Mannheim mittendrin, ist auch das bis heute längste Eishockey-Spiel aller Zeiten in der DEL: Vor fast genau 15 Jahren, am 22. März 2008, als Mannheim in Köln erst kurz vor Mitternacht nach 168 Spielminuten, in der fünften Overtime unglücklich unterlag. Die Betreuer hatten gegen Ende der Rekord-Partie sogar von einer Tankstelle Getränke und Energie-Riegel für die Spieler besorgen müssen, weil die Vorräte alle aus waren. Übrigens: Schon am nächsten Tag ging es in Mannheim wieder aufs Eis zum nächsten Duell. Jammern gilt nicht. Denn es ist Play-Off-Zeit.

Play-off als "fünfte Jahreszeit" im Sport

Emotionale Achterbahn-Fahrten, Nervenkitzel und Dramatik in Serie, die gibt es in der Regel nur in diesen Play-off-Runden. Im deutschen Eishockey, im Basketball und im Volleyball haben sich die K.o.-Serien um den Titel längst bewährt. Ein Zurück zur herkömmlichen Meisterrunde undenkbar.

Und nicht nur unter den Eishockey-Cracks spricht man seit vielen Jahren ehrfurchtsvoll von der "fünften Jahreszeit", sobald die Play-offs beginnen. Oder auf Neudeutsch: Die geilste Zeit! Gespielt wird in diesem Ausscheidungskampf alle zwei, drei Tage. Spieler, Fans und Funktionäre laufen heiß, die Cracks lassen sich Bärte wachsen. Rasiert wird erst wieder, wenn man verliert. Irre Spannung ist garantiert. Alle leben mit dem Warten auf das nächste Duell. Und nicht immer gewinnt am Ende der große Favorit auf dem Papier. Auch das macht das Ganze prickelnd und brisant.

Play-offs: Warum nicht auch mal im Fußball?

Stellt sich die Frage: Warum nicht auch Play-offs bei "König Fußball"? Ein Versuch wäre es mal wert, oder? Diskutiert wird darüber in der Bundesliga immer mal wieder. Viele lehnen das aber kategorisch ab, auch aus sportlichen Gründen. Aber nicht nur ich fände Bundesliga-Play-offs aus Attraktivitätsgründen hochinteressant. Schließlich gab es die letzten zehn Jahre an der Spitze eher Langeweile statt Lust am Wettbewerb. Zehn Mal in Serie Meister Bayern. Kompliment nach München! Aber auch: Gäähn. Wenigstens ist in diesem Jahr ist der Kampf um den Titel mal wieder spannend, steht der Dauer-Champion von der Isar nicht schon im März als Meister so gut wie fest.

Am Sonntag wieder Haie gegen Adler: Spiel sechs in Köln

Übrigens: Am Sonntag geht die mega-spannende Play-off-Viertelfinalserie zwischen den Kölner Haien und den Adlern Mannheim schon wieder weiter. Keine Zeit zum Ausruhen. Das Warten auf Spiel sechs in der Domstadt ist zum Glück nur kurz. Mit einem vierten Sieg wären die Kurpfälzer im Halbfinale. Ich bin gespannt und freue mich riesig drauf. Schließlich sind die Play-offs auch für mich die "fünfte Jahreszeit". Und Gänsehaut garantiert.