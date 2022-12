EHC München rupft die Adler Mannheim

per Mail teilen

Die Adler Mannheim haben das Spitzenspiel in der DEL beim EHC München verloren. Vor allem die Special Teams machten dem Kurpfälzern zu schaffen.

Im letzten Drittel waren die Adler Mannheim und Red Bull München anscheinend schon im Playoff-Modus. Immer wieder ließen sich die Spieler zu Diskussionen, Nickligkeiten und handfesten Auseinandersetzungen hinreißen. Adler-Verteidiger Matt Donovan hatte es damit so übertrieben, dass er sein Gemüt ab der 47. Minute für zwei plus zehn Minuten wegen "unsportlichen Verhaltens" auf der Strafbank abkühlen musste. Dabei war das Spiel zu diesem Zeitpunkt fast schon entschieden.

Maximilian Daubner (6.), Frederik Tiffels (14.) und Yasin Ehliz (21.) hatten die Münchner mit 3:0 in Führung geschossen. Mannheim ließ sich immer wieder zu Strafzeiten verleiten und ermöglichte so die Treffer von Tiffels und Ehliz in Unterzahl. Allerdings konnten die Adler Mannheim ihrerseits gleich zweimal im Powerplay zurückschlagen: Christopher DeSousa wurde wegen eines Ellbogenchecks für fünf Minuten auf die Strafbank verbannt. Jordan Szwarz (25.) und Matt Donovan (26.) nutzten diese Überzahl-Situationen und brachten die Kurpfälzer zurück ins Spiel.

Kurze Hoffnung für die Adler-Fans

Die Hoffnung der Adler-Fans unter den 5.782 Zuschauern in der Münchner Halle währte jedoch nur kurz: Nur wenige Sekunden nach Donovans Anschlusstreffer schoss Ben Smith das 4:2 in Unterzahl (28.). Konrad Abeltshauser (34.) sorgte wenig später dafür, dass Mannheim erneut einem Drei-Tore-Rückstand hinterherlaufen musste. Austin Ortega, der zuvor schon zweimal Pfosten und Latte getroffen hatte, besiegelte in der Schlussphase die Mannheimer 2:6-Niederlage (56.).

Damit haben die Adler Mannheim den zweiten Tabellenplatz an den ERC Ingolstadt verloren. Die Kurpfälzer verbleiben bei 48 Punkten aus nun 26 Spielen und sind aktuell Dritter - zwei Punkte hinter Ingolstadt und 16 Punkte hinter dem Spitzenreiter aus München.