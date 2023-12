Adler Mannheim feiern Derby-Sieg gegen Frankfurt

Die Adler Mannheim haben das Derby gegen die Löwen Frankfurt gewonnen und sich den dritten Sieg in Serie geholt.

Die Adler Mannheim wollten den Schwung vom 3:1-Sieg bei den Eisbären Berlin nutzen, um gegen die Löwen Frankfurt den dritten Sieg in Serie einzufahren. Mit Erfolg: Max Gildon schoss die Kurpfälzer bereits in der 2. Minute in Führung. In der Folge hatten die Adler die Löwen weitgehend unter Kontrolle. Torhüter Arno Tiefensee musste lediglich einmal wirklich eingreifen, als Julian Napravnik gefährlich vor dem Mannheimer Tor auftauchte (9.). Beim Ausgleich von Brett Breitkreuz in Unterzahl war der 21-Jährige jedoch machtlos (13.).

Im zweiten Drittel entwickelte sich ein rasantes Spiel. Tiefensee rettete erst gegen Eugen Alanov (27.) und dann gegen Ben Blood (28.). Auf der anderen Seite konnten Linden Vey und Yannick Proske (28.) den Puck nicht im Frankfurter Tor unterbringen.

Stefan Loibl schießt die Adler Mannheim zum Sieg

So mussten die 13.600 Fans in der ausverkauften Mannheimer Arena bis zur 48. Minute warten, bis Jordan Szwarz nach schöner Vorlage von Denis Reul das 2:1 machte. Anschließend übernahm das Team von Chefcoach Dallas Eakins das Spielgeschehen, dominierte die Partie ohne jedoch zu den ganz großen Torchancen zu kommen.

Mitten in diese Phase platzte Ville Lajunen mit dem kuriosen Ausgleich: Sein Schuss wurde von Korbinian Holzer abgefälscht, der Puck wirbelte durch die Luft und landete hinter dem orientierungslosen Tiefensee im Tor (53.). Mit dem Ausgleich wuchs der Frankfurter Mut. Doch Tiefensee konnte gegen Lajunen (55.) und Carter Rowney parieren (56.). Weil auf der anderen Seite Denis Reul (57.) und (59.) Korbinian Holzer an Löwen-Keeper Joe Cannata ging es in die Verlängerung, in der Stefan Loibl den Sieg für die Adler Mannheim klar machte.