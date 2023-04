Heimvorteil nicht genutzt: Adler verlieren hitziges Spiel zwei

Das Play-off-Halbfinale in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zwischen den Adler Mannheim und dem ERC Ingolstadt ist wieder völlig offen. Die Adler unterlagen zuhause in Spiel zwei.

Mit 3:6 (0:1, 2:1, 1:4) unterlagen die Kurpfälzer in eigener Halle in einem hitzigen Duell gegen den ERC Ingolstadt - am Ende flogen die Fäuste. Damit steht es in der Best-of-seven-Serie 1:1, vier Siege sind zum Weiterkommen notwendig. Vor 13.600 Besuchern in der ausverkauften Mannheimer Arena brachte Justin Feser (18.) die Gäste in Überzahl mit einem Schlagschuss in den Winkel in Führung. Auch Colton Jobke (26.) traf auf ähnliche Weise - erneut fälschte ein Mannheimer leicht ab.

Nur 64 Sekunden später verkürzte Markus Eisenschmid (27.), Matthias Plachta (30.) glich mit einem Bilderbuch-Powerplaytor aus. Doch Ty Ronning (43.), Daniel Pietta (44.) und Frederik Storm (44.) sorgten mit drei Toren innerhalb von 107 Sekunden zum Auftakt des Schlussdrittels für die Entscheidung zugunsten von Ingolstadt. Thomas Larkin (53.) verkürzte noch einmal.

Am Ende fliegen die Fäuste

In der Schlussphase entlud sich der Mannheimer Frust: Plachta flippte wegen einer Strafzeit aus, David Wolf ging auf Pietta los. Auf der Bank schwenkte Adler-Trainer Bill Stewart provozierend ein weißes Handtuch. Leon Hüttl (59.) erhöhte in Überzahl auf 6:3.