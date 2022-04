Adler verlieren erstes Halbfinalspiel in der Verlängerung

Die Adler Mannheim haben das erste Spiel der Playoff-Halbfinalserie gegen die Eisbären Berlin verloren. Die Adler unterlagen nach Verlängerung mit 3:4.

Die Adler Mannheim sind mit einer Niederlage in das Playoff-Halbfinale gegen die Eisbären Berlin gestartet. In der Hauptstadt musste sich die Mannschaft von Trainer Bill Stewart am Mittwochabend mit 3:4 nach Verlängerung (1:2, 1:1, 1:0, 0:1) geschlagen geben. Eisbären-Stürmer Manuel Wiederer sorgtein Berlin vor 9.418 Zuschauern mit seinem Treffer in der 72. Minute für die Entscheidung. Zuvor waren Giovanni Fiore (8. Minute), Jonas Müller (12.) und Yannick Veilleux (34.) für die Gastgeber erfolgreich. Andrew Desjardins (18.), Jason Bast (23.) und Tim Wohlgemuth (47.) trafen für die Adler. Spiel zwei findet am Freitag in Mannheim statt (19.30 Uhr).

München mit souveränem Sieg gegen Wolfsburg

Der EHC München setzte sich dagegen souverän mit 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) gegen die Grizzlys Wolfsburg durch und führt die Best-of-five-Serie mit 1:0 an. Vor 3.721 Zuschauern in München schossen Kapitän Patrick Hager (13./23.), Benjamin Street (17.), Konrad Abeltshauser (36.) und Benjamin Smith (42.) die Treffer für die dominierenden Gastgeber. Jordan Murray (53.) verkürzte für die Niedersachsen nur noch. Das zweite Aufeinandertreffen steigt am Freitag (19.30 Uhr) in Wolfsburg.