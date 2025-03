Adler Mannheim und EHC München liefern sich Krimi zum Viertelfinal-Auftakt

Nur drei Punkten trennten die Adler Mannheim und den EHC München in der Hauptrunde. Die Ausgeglichenheit war auch im ersten Viertelfinal-Duell zu spüren.

Die Adler Mannheim sind mit einem Sieg in die DEL-Playoffs gestartet. Gegen den EHC München gewannen die Kurpfälzer mit 2:1 (1:0, 0:1, 0:0) nach Verlängerung.

Nick Cicek brachte die Adler in der 7. Minute in Führung. Markus Eisenschmid traf im Mitteldrittel zum Ausgleich. In der Verlängerung machte Tom Kühnhackl den ersten Sieg für die Mannheimer perfekt.

Cicek sorgt für die Mannheimer Führung

Das Spiel begann mit viel Respekt auf beiden Seiten. Den Mannschaften war anzumerken, dass Fehler unbedingt vermieden werden sollten. Besser gelang das zunächst den Adlern, für die Cicek einen Konter erfolgreich abschloss.

Die Mannheimer starteten mit zwei Strafzeiten ins Mitteldrittel, die Münchner machten Druck. Schließlich war es Eisenschmid, der mit einem Handgelenksschuss von der blauen Linie zum Ausgleich traf. In den letzten 20 Minuten agierten die Adler etwas zu passiv. Die Münchner waren zwar überlegen, aber nicht zwingend genug - Treffer fielen keine mehr. Die Partie ging in die Overtime. Nach knapp acht Minuten in der Verlängerung erzielte Kühnhackl den umjubelten Siegtreffer der Adler.

Das zweite Spiel in der Serie Best-of-Seven findet am Mittwoch in München statt (19:30 Uhr), bevor es am Freitag um 19:00 Uhr zum dritten Duell zwischen den Kontrahenten kommt.