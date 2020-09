Titelverteidiger Adler Mannheim ist in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Schwenninger Wild Wings verloren indes deutlich in Straubing.

Die Kurpfälzer siegten im Spitzenspiel beim Tabellenvierten Fischtown Pinguins Bremerhaven 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen und rückten damit zwei Tage nach ihrer 2:4-Niederlage bei den Grizzlys Wolfsburg zunächst bis auf drei Punkte an Tabellenführer Red Bull München heran. Die Gastgeber hingegen kassierten ihre erste Niederlage nach zuvor drei Siegen in Serie. Die Schwenninger Wild Wings kassierten indes bei den Straubing Tigers eine 1:5-Pleite (0:2, 0:1, 1:2). Die Schwarzwälder bleiben weiterhin Schlusslicht der DEL.