Kapitän Ben Smith (32) wechselt innerhalb der Deutschen Eishockey Liga (DEL) von den Adler Mannheim zu Red Bull München. Das teilten die Münchner am Montag mit.

Erst in der vergangenen Woche hatte sich der bisherige Kapitän der Adler gegen das Vertragsangebot des achtmaligen deutschen Meisters entschieden, "um sich einer neuen sportlichen Herausforderung zu stellen."

"Ben hat in den vergangenen Jahren seine Führungsqualitäten auf und neben dem Eis in beeindruckender Form unter Beweis gestellt", sagte Münchens Manager Christian Winkler. Smith war 2018 als frischgebackener Sieger des Calder Cups der American Hockey League (AHL) nach Mannheim gewechselt und gewann dort gleich im ersten Vertragsjahr die Meisterschaft. In insgesamt 157 DEL-Spielen gelangen dem US-Amerikaner für die Adler 52 Tore und 75 Assists.