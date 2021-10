Gegen Kölner Haie: Adler Mannheim feiern sechsten Sieg in Folge

Titelkandidat Adler Mannheim hat das Eishockey-Traditionsduell mit den Kölner Haien für sich entschieden und seine Erfolgsserie am Donnerstag fortgesetzt. Der Mann des Abends stand zwischen den Pfosten.

Standing Ovations, Sprechchöre und das nicht etwa für das ganze Team, sondern für den Goalie: Felix Brückmann war der Mann des Abends bei Adler Mannheim. Der Schlussmann hielt den Kasten bereits zum dritten Mal in dieser Saison sauber und sicherte seinem Team so den Sieg gegen die Kölner Haie. Nach der Schlusssirene durfte er sich dafür von den Fans feiern lassen.

Die 7.659 Zuschauer in der Halle hatten zuvor mit dem 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) den sechsten DEL-Sieg der Adler in Folge gesehen. Jordan Szwarz (12. Minute) und Andrew Desjardins (35.) erzielten am Donnerstagabend die Treffer für die Adler, die einzig den Auftakt in Straubing verloren.

Haie verzweifeln an Brückmann

Nationalstürmer Markus Eisenschmid gab nach seiner Coronavirus-Infektion sein Saisondebüt. Die gut in die neue Saison gestarteten Haie des ehemaligen Bundestrainers Uwe Krupp blieben gegen die Mannheimer mit Nationaltorwart Brückmann erstmals in dieser Spielzeit ohne Treffer.