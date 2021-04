Die Adler Mannheim stehen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kurz vor dem Einzug ins Playoff-Finale. Am Montagabend gewannen die Mannheimer das erste Halbfinale in der Serie Best-of-Three gegen die Grizzlys Wolfsburg mit 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

Meisterschafts-Top-Favorit Adler Mannheim fehlt noch ein Sieg zum Einzug in die 15. Finalserie im Eishockey-Oberhaus. Der achtmalige Titelträger rang die Grizzlys Wolfsburg mit 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) im ersten Spiel der Playoff-Halbfinalserie nieder. Zunächst fielen die Tore nur in Überzahl: Andrew Desjardins (14.) und Ben Smith (36.) trafen für die Adler, Spencer Machacek (24.) für Wolfsburg. Im Schlussdrittel sorgte dann Felix Schütz (54.) mit dem Treffer zum 3:1 für die Entscheidung. Erneut Smith (59.) traf ins leere Tor, nachdem die Grizzlys ihren Keeper Dustin Strahlmeier für einen weiteren Feldspieler vom Eis genommen hatten. Smith und Endras als Matchwinner für die Adler Benjamin Smith mit seinem zwei Treffern und einem zusätzlichen Assist sowie der starke Goalie Dennis Endras waren die Matchwinner für die Adler, die sich im Viertelfinale nach einer Auftaktpleite gegen die Straubing Tigers erst im entscheidenden Duell mit 4:3 n.V. durchgesetzt hatten. "Es war ein hartes Stück Arbeit, Wolfsburg ist brandgefährlich", sagte Endras bei MagentaSport. Bereits am Mittwoch kann Mannheim im zweiten Halbfinalspiel (18:30 Uhr) den Finaleinzug mit einem weiteren Sieg perfekt machen. In diesem Jahr sind in den coronabedingt verkürzten Playoffs nur zwei statt vier Siege zum Weiterkommen nötig. Adler Mannheim - Grizzlys Wolfsburg 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) Tore: 1:0 Desjardins (13:42),1:1 Machacek (23:26), 2:1 Smith (35:35), 3:1 Schütz (53:57), 4:1 Smith (58:19) Zuschauer: keine Strafminuten: Mannheim 6 - IWolfsburg 10