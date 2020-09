Der deutsche Eishockeymeister Adler Mannheim hat im Achtelfinalhinspiel der Champions Hockey League beim tschechischen Vertreter Mountfield HK eine knappe 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)-Niederlage kassiert.

Im Rückspiel am kommenden Dienstag muss sich Mannheim vor heimischem Publikum steigern, um das Viertelfinalticket zu lösen.

Adler beißen sich die Zähne aus

Beim erstmals für die K.o.-Runde qualifizierten Team bissen sich die Mannheimer vor 2647 Zuschauern in der CPP-Arena in Hradec Kralove in einer zähen Begegnung die Zähne aus, auch zwei Powerplay-Situationen konnten die Adler nicht für einen Treffer nutzen.

Am Ende war es Ales Jergl, der in der 56. Minute das Tor für die Gastgeber schoss. Der Sieger des Achtelfinals trifft auf den Gewinner des Duells zwischen dem EV Zug (Schweiz) und Tappara Tampere (Finnland), die beiden Teams kamen im Hinspiel in Tampere zu einem 3:3.

So sind die Regeln

Der Sieger wird in einem Hin- und Rückspiel ermittelt, entscheidend für den Einzug ins Viertelfinale ist das Torverhältnis nach beiden Vergleichen. Daher kann es in den Rückspielen zu einer Verlängerung kommen, wenn die Teams in der Addition beider Vergleiche die gleiche Anzahl an Toren geschossen haben.