Für Moritz Seider ist der Traum vom NHL-Vertrag greifbar. Beim NHL-Entry-Draft gilt der 18-Jährige als heißer Kandidat für die große Bühne. SWR Sport hat vor dem großen Tag mit ihm gesprochen.

Auf der Playstation ist Moritz Seider ein Megastar. An der Spiele-Konsole hat der 18-Jährige bereits mehrfach den Stanley-Cup gewonnen. Doch auch in der realen Welt ist der Verteidiger der Adler Mannheim kurz davor, die ganz große Bühne zu betreten. Manchmal müsse er sich kneifen, um zu realisieren, dass seine steile Karriere doch kein schöner Traum ist, aus dem er eines Morgens aufwacht.

Auf dem Weg zum NHL-Entry-Draft 2019, bei dem die Klubs aus der besten Eishockey-Liga der Welt ab Freitag die vielversprechendsten Talente auswählen, hat Seider so ziemlich jede Abkürzung genommen, die es gibt: Mit 12 Jahren spielte er in der U16 des EHC Erfurt, wechselte mit 14 zu den Jung-Adlern nach Mannheim, machte mit 17 sein erstes Profi-Spiel und wurde mit 18 Deutscher Meister und flog anschließend zur Eishockey-WM in die Slowakei. Überall konnte der 1,92-Meter große Verteidiger überzeugen.

Seider freut sich auf den Draft in Vancouver

Am Mittwoch wird er erneut im Flieger sitzen. Diesmal geht es nach Vancouver/Kanada - dem nächsten großen Traum entgegen. Von Nervosität keine Spur. "Eher Vorfreude", meint Seider, "man freut sich einfach riesig, dass der Tag gekommen ist, auf den man so lange hingearbeitet hat. Das ist wie ein Traum, der jetzt endlich in Erfüllung geht". Dann hat er nicht nur all die wertvollen Erfahrungen aus seiner Premieren-Saison sondern auch "Mama und Papa" im Gepäck. "Das wird eine ganz tolle Erfahrung für die ganze Familie", schwärmt Seider.

Wohin es den angehenden Fach-Abiturienten genau verschlägt, ist naturgemäß noch gar nicht absehbar. Denn die Teams wählen sich ihre Spieler aus, ohne dass diese - anders als etwa im Fußball - großen Einfluss darauf haben. Von den Montreal Canadiens oder Boston Bruins im Nordosten oder den Anaheim Ducks und den LA Kings im Südwesten ist also alles drin. Über eine Stadt an der Sonne würde Seider sich freuen. "Am Ende des Tages ist es eigentlich relativ egal. Man möchte einfach irgendwann NHL-Spieler werden. Da ist das Team erst einmal zweitrangig." Der Aufbruch in eine unbekannte Stadt in ein unbekanntes Leben bereitet ihm anscheinend keinerlei Kopfzerbrechen: "Ich bin ein sehr offener Mensch, der gut mit Fremden umgehen kann und sie schnell in sein Herz schließt. Darum mache ich mir darüber keine großen Sorgen."

Seider ist ein Kandidat für die erste Runde

Fest steht nur: Zuerst dürfen die New Jersey Devils wählen, danach die New York Rangers und die Chicago Blackhawks. Das wurde gelost. Anschließend wählen die Teams nach ihrem Tabellenstand: Der Tabellen-Letzte Colorado Avalanche zuerst, Stanley-Cup-Sieger St. Louis Blues zuletzt. Ganz so dunkel ist die Black-Box jedoch nicht. Anfang Juni war Seider beim "NHL Combine", wo er mit sämtlichen NHL-Teams eine Art Bewerbungsgespräch geführt hat. "Am Ende des Tages sitzt man da und hofft eigentlich nur, dass Dein Name irgendwann aufgerufen wird."

Wenn Seider es sich jedoch aussuchen könnte, würde er gern an der Seite von Roman Josi spielen - egal in welchem Team. Der Schweizer zählt zu einem der aktuell besten NHL-Verteidiger und seine Spielweise ist ganz nach Seiders Geschmack.

Laut NHL.com sind die Detroit Red Wings und die Philadelphia Flyers noch auf der Suche nach guten Verteidigern. Auch die Anaheim Ducks und die Vancouver Canucks wollen in der Defensive nachrüsten. Alle vier dürfen relativ früh wählen. Die Konkurrenz ist jedoch riesig. Die NHL-Scouts bewerten alle Spieler, die sich um einen Draft-Platz bewerben und sortieren sie nach deren Potenzial. Sie haben Bowen Byram (Kanada), Victor Söderström, Philip Broberg (beide Schweden) und Ville Heinola (Finnland) noch etwas stärker eingeschätzt.

Seider hat keine Angst vor der harten Konkurrenz

Nach dem Draft fährt Moritz Seider ins Developement-Camp. Dort kann er sich mit den anderen gedrafteten Talenten an das noch schnellere und noch härtere Eishockey in Nordamerika gewöhnen. Denn auf dem Weg in die NHL muss Seider noch an sich arbeiten. Das sagt Adler-Trainer Pavel Gross, das ist aber auch sein Anspruch. "Ein großes Thema für den Sommer ist die Schnelligkeit. Ich will gerne in den ersten drei/vier Schritten noch explosiver werden." Kraft und Schuss-Technik sind weitere große Themen, an denen er noch arbeiten möchte. "In der NHL ist die blaue Linie noch ein Stück weiter weg als in Europa", meint Seider.

Angst vor der harten Konkurrenz in Übersee hat er jedoch nicht. Schließlich musste er sich schon von klein auf auf dem Eis beweisen. "Man wird viel schneller erwachsen, wenn man mit Älteren zusammenspielt. Deshalb war es auch diese Saison kein besonders großes Problem, die nötige Härte an den Tag zu legen. Ich denke, ich brauche mich auch nicht zu verstecken: Ich bin 1,92 Meter groß und 94 Kilogramm schwer – da passe ich ganz gut ins professionelle Eishockey rein."

Direkt in die NHL oder noch ein Jahr Mannheim?

Seider rechnet ohnehin damit, das erste Jahr nach dem Draft noch in Mannheim zu spielen. Die meisten Talente werden unmittelbar nach dem Draft noch eine Saison "geparkt", wo sie sich abseits der NHL in Ruhe weiterentwickeln können. Dafür sei Mannheim genau der richtige Ort, mein Seider: "Die Jungs, die in Mannheim spielen, sind so unglaublich erfahren. Man lernt von denen jeden einzelnen Tag ein bisschen. Wenn man sich einfach nur anschaut, wie sie in die Kabine einlaufen, wie sie sich warm machen, wie sie sich auf Spiele vorbereiten. Da nimmt man von jedem Spieler etwas mit und versucht, das in seinen Alltag zu integrieren."

Das Ziel ist also klar: Jeden Tag ein bisschen besser werden und sich in der NHL beweisen. Denn irgendwann will Moritz Seider auch einmal den richtigen Stanley-Cup in die Höhe zu stemmen - nicht nur auf der Playstation.