Gerade hat Torwart Dennis Endras maßgeblich dazu beigetragen, dass die Adler Mannheim die achte Meisterschaft geholt haben. Da muss er einen heftigen Rückschlag verkraften.

Dennis Endras hat überragende Playoffs gespielt. Das Resultat: vier Playoff-Shutouts (Spiele ohne Gegentor), die achte Meisterschaft mit den Adlern Mannheim und die Wahl zum wertvollsten Spieler in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga. Anschließend hoffte Endras, auch bei der Eishockey-WM im Mai in Bratislava für die deutsche Nationalmannschaft zwischen den Pfosten zu stehen.

Der neue deutsche Eishockey-Meister Adler Mannheim ist zwei Tage nach dem Titelgewinn von der Stadt Mannheim geehrt worden. Trainer Pavel Gross und seine Mannschaft präsentierten am Sonntagnachmittag zudem den Silberpokal auf dem Balkon des Stadthauses.

Bundestrainer Toni Söderholm hat ihm jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn der plant im Tor mit dem Düsseldorfer Mathias Niederberger, dem Nürnberger Niklas Treutle und Dustin Strahlmeier von den Schwenninger Wild Wings. Ein harter Schlag für den 33-Jährigen: "Ich habe mir schon Chancen ausgerechnet. Der Bundestrainer hat andere Vorstellungen von seinem Kader. Das muss ich akzeptieren", sagte Endras am Dienstag.

Endras will weiter für die Nationalmannschaft spielen

An seiner Bereitschaft, auch in Zukunft für das Nationalteam zu spielen, ändere die Entscheidung nichts: "Ich würde immer zur Nationalmannschaft fahren, wenn ich eingeladen werde. Das ist immer noch ein Ziel von mir", sagte Endras. Auch Münchens Torhüter Danny aus den Birken wurde von Söderholm am Dienstag nicht ins Aufgebot für die WM vom 10. bis 26. Mai berufen. Söderholm hat weiter die Möglichkeit, sein Aufgebot zu verändern und könnte auch noch die NHL-Torhüter Thomas Greiss oder Philipp Grubauer nominieren, falls diese in den Playoffs der nordamerikanischen Profiliga (NHL) ausscheiden.