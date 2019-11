Die letzten drei Liga-Spiele verloren die Adler Mannheim. Nach der Deutschland-Cup-Pause wollen die Adler gegen die Augsburger Panther neu angreifen. Eine Zwischenbilanz.

Es ist längst nicht alles verloren bei den Adlern Mannheim. Derzeit belegt der amtierende deutsche Meister Rang vier in der Tabelle – einen sicheren Play-off-Platz. Fest steht allerdings: Das kann nicht der Anspruch der Mannheimer sein.

Raum für Verbesserungen

Ein Drittel der Hauptrunde in der aktuellen Saison ist gespielt. Die Bilanz der Adler ist ziemlich gemischt: Sie haben neun Siege und acht Niederlagen auf dem Konto. Zuletzt kassierten die Mannheimer vor der Deutschland-Cup-Pause ein 3:6 zuhause gegen die Krefeld Pinguine. Das war bereits die dritte Niederlage in Folge.

Es läuft also nicht gerade rund bei den Adlern oder wie Center Markus Eisenschmid es formuliert: „Das Positive ist, dass wir noch ganz viel Raum zur Verbesserung haben.“

Dauer 0:24 min Eisenschmid: "Wir brauchen keine Panik zu haben." Eisenschmid: "Wir brauchen keine Panik zu haben."

Seit dem letzten Liga-Spiel hatten die Adler fast zwei Wochen Zeit ihre Fehler zu analysieren, zu benennen und Lösungsansätze zu finden.

Transition ist das Zauberwort

Verbesserungspotenzial gibt es beispielsweise bei der Anzahl der Gegentore. 54 Gegentreffer mussten die Mannheimer in dieser Saison hinnehmen. Das ist der drittschlechteste Wert der Liga.

Liegt das Problem somit in der Defensive? "Es macht niemanden Spaß, wenn man zu viele Gegentore bekommt. Deshalb muss der Fokus ein bisschen mehr auf der Defensive liegen. Aber wir können nicht sagen: ,wir konzentrieren uns nur auf die Defensive', weil dann nimmt man der Mannschaft, was sie ausmacht - ihre offensive Stärke", ordnet Cheftrainer Pavel Gross die Situation im Gespräch mit SWR Sport ein.

Dauer 0:55 min Gross sieht großes Verbesserungspotential Gross sieht großes Verbesserungspotential

Statt sich stur auf die Verteidigung zu konzentrieren, ist es Gross wichtig, in Zukunft "cleverer" zu spielen. Man wisse, dass man besser spielen könne und wolle das in Zukunft auch umsetzen, so der 51-Jährige. Ein Lösungsansatz des Trainers ist eine Verbesserung des Umschaltspiels. "Diese Transitions, das Umschalten von der Offensive in die Defensive, da müssen wir ein paar Sachen besser machen und daran arbeiten wir", sagt Gross.

Unterzahl und Neuzugänge

Ein weiteres Problem der Adler ist das Unterzahlspiel. Die große Stärke des Teams aus der letzten Saison ist inzwischen eine ihrer Schwächen. Mit einer Effizienz von 71,93 Prozent liegen die Adler 13 Prozentpunkte hinter dem Tabellenführer aus München. 20 Gegentore mussten die Mannheimer bereits in Unterzahl hinnehmen.

Das spiegelt sich auch in den Punkten wieder. Aktuell fehlen dem amtierenden Meister neunzehn Zähler zu Tabellenplatz eins.

Die Tabelle nach dem 17. Spieltag vor dem Deutschland Cup: Das Spitzenduo aus @RedBullMuenchen und den @straubingtigers gewinnt weiter. Die @DuesseldorferEG profitiert von der Niederlage der @adlermannheim und rückt auf Rang 3 vor. https://t.co/X9PnCSWmet Deutsche Eishockey Liga, Twitter, 3.11.2019, 21:36 Uhr

Hinzu kommt, dass Neuzugänge wie Torwart Gustafsson oder Nationalspieler Björn Krupp noch nicht die gewünschte Verstärkung bringen. "Es sind gute Spieler. Manche sind schon voll da, manche brauchen vielleicht noch ein bisschen länger", räumt auch Pavel Gross ein.

Auf ein Neues gegen die Augsburger Panther

Besser werden soll es möglichst schnell. Am besten schon am Freitag gegen den Tabellenzwölften in Augsburg (19:30 Uhr). Beim letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften am zwölften Spieltag siegten die Adler Zuhause mit 8:3. Trotzdem wird die Partie gegen die Panther kein Selbstläufer, weiß Trainer Pavel Gross: "Es ist eine heimstarke Mannschaft. Sie haben robuste und große Verteidiger, die hart spielen. Augsburg ist sehr gut im Powerplay. Es ist immer unangenehm in dort zu spielen."

Dauer 0:36 min Gross: "Es ist immer unangenehm in Augsburg zu spielen." Gross: "Es ist immer unangenehm in Augsburg zu spielen."

Die Leistungskurve der Mannheimer zeigt jedoch weiter nach unten: Am Mittwoch verlor die Mannschaft das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions Hockey League. Ein Erfolg der Adler gegen die Augsburger Panther ist deshalb notwendig, damit Anspruch und Wirklichkeit wieder näher zusammenrücken.