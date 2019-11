In der Liga gab es zuletzt drei Niederlagen für die Adler Mannheim. Deutlich erfolgreicher verlief die Gruppenphase der Champions Hockey League. Im Achtelfinale wollen die Adler an den Erfolg anknüpfen.

Durch den Deutschland Cup hatten die Adler Mannheim, die selbst keinen deutschen Nationalspieler stellten, eine Woche Pause. Am Montag hörte man dann wieder Kufen über das Eis kratzen. Die Mannschaft traf sich vor dem Spiel am Mittwoch zum Training in Mannheim. Bei der tschechischen Mannschaft aus Hradec Králové mit dem englischen Namen "Mountfield HK" bestreiten die Adler ihr Achtelfinal-Hinspiel (18:00 Uhr) in der Champions Hockey League.

Souveräner Einzug ins Achtelfinale

Die Adler Mannheim und die Champions Hockey League: Das war bis jetzt eine Erfolgsgeschichte der laufenden Saison. Nach vier Siegen in den ersten vier Gruppenspielen hatten sich die Adler vorzeitig für das Achtelfinale qualifiziert. Als das Team von Trainer Pavel Gross im letzten Spiel der Gruppenphase gegen den schwedischen Club Djurgårdens IF 2:1 gewann, war klar, dass die Adler als Tabellenführer in die Runde der besten 16 einziehen.

Dauer 0:20 min Gross: "Wir müssen läuferisch auf einem Top-Level sein." Gross: "Wir müssen läuferisch auf einem Top-Level sein."

Dass die Karten vor den nächsten Spielen neu gemischt werden, weiß Trainer Pavel Gross: "Wir haben bisher gut gespielt, aber das ist jetzt alles vorbei, die Gruppenphase ist vorbei. Wir werden jetzt in der K.-o.-Runde zweimal gegen Hradec Králové spielen und da müssen wir läuferisch wieder auf einem Top-Level sein." Trotzdem ist das Ziel klar: "Wir spielen Eishockey, weil wir die Spiele, die kommen, gewinnen wollen", erklärt der 51-Jährige im Gespräch mit SWR Sport.

Wer ist Mannheims Gegner Mountfield HK?

Am Mittwoch spielen die Adler gegen den tschechischen Erstligisten Mountfield HK. Das ist zwar keiner der ganz großen Namen des europäischen Eishockeys, trotzdem ist es eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen darf. "Tschechische Mannschaften sind immer technisch und läuferisch stark. Sie haben gut ausgebildete Spieler und ein sehr gutes Überzahlspiel", analysiert Adler-Torhüter Dennis Endras den Gegner.

Dauer 0:29 min Das erwarten die Adler vom Mountfield HK Das erwarten die Adler vom Mountfield HK

Von den eigenen Stärken sind die Adler ebenfalls überzeugt: "Wir haben eine gute Truppe. Ich glaube, wenn wir unser Spiel abliefern, haben wir gegen jeden Gegner in Europa eine Chance", sagt Endras.

Bedeutung der Champions Hockey League

Eine Woche nach dem Hinspiel in Tschechien folgt das Heimspiel in Mannheim. Die Partien gegen Hradec Králové sorgen zwar für eine zusätzliche Belastung im sowieso schon vollen Kalender der Adler, allerdings hat die erst seit fünf Jahren ausgetragene Champions Hockey League ihren eigenen Reiz. "Die Champions League kennt man ja auch vom Fußball. Es ist ein internationaler Wettbewerb und für mich ist wichtig, dass wir das deutsche Eishockey auch international vertreten", äußert sich Center Markus Eisenschmid.

Dauer 0:21 min Markus Eisenschmid zur Bedeutung der CHL. Markus Eisenschmid zur Bedeutung der CHL.

Fast alle Spieler fit

Personell kann Cheftrainer Pavel Gross fast aus dem Vollen schöpfen. Der zuletzt angeschlagene Markus Eisenschmid steht dem Team wieder zur Verfügung. Verzichten müssen die Adler nur noch auf David Wolf, der nach seiner Beinverletzung wieder zurück im Training ist.