Am 26. April feierten die Adler Mannheim in der DEL die heiß ersehnte Deutsche Meisterschaft. Nun stehen die Eishockeyspieler wieder auf dem Eis.

Montagvormittag, gegen 10 Uhr. Die Nebenhalle der großen Mannheimer Eishockey-Arena erwacht zu neuem Leben. Zwei Dutzend Cracks in unterschiedlich farbigen Trikots stapfen aus der Kabine und wagen mit ihren Schlittschuhen die ersten vorsichtigen Schritte auf dem glatten Untergrund.

Dauer 0:39 min Pavel Gross über den Druck mit den Adlern Mannheim Pavel Gross über den Druck mit den Adlern Mannheim

Pavel Gross: "Gesunder Druck in Mannheim"

Die Sommerpause ist vorbei und die Adler sind zurück. Endlich wieder Eistraining, Auftakt zur "Mission Titelverteidigung". Für Trainer Pavel Gross kein Ding der Unmöglichkeit. "Das ist wie im letzten Jahr. Wenn man nach Mannheim kommt, dann will man oben sein, das ist ganz klar", so der Meister-Coach gegenüber SWR Sport, "das ist ein gesunder Druck. Und es ist ganz egal, ob wir die Jäger oder die Gejagten sind."

Dauer 0:36 min Adler-Trainer Pavel Gross zum Zustand der Mannschaft Adler-Trainer Pavel Gross zum Zustand der Mannschaft

Hochkarätige Neuzugänge für die Adler

Erstmals mit dabei auf dem Mannheimer Eis sind auch die hochkarätigen Neuverpflichtungen: Der schwedische National-Keeper Johan Gustafsson (Frölunda), der deutsche Nationalverteidiger Björn Krupp aus Wolfsburg, der US-Defensivmann Chad Billins (Linköping/Schweden), sowie die Stürmer Jan-Mikael Järvinen (Finnland) und der Kroate Borna Rendulic (aus dem russischen Podolsk). Dazu zwei große Talente, Rückkehrer Yannik Valenti (Vancouver) und Tim Stützle von den Jungadlern Mannheim.

Dauer 0:20 min Adler-Trainer Pavel Gross spricht über die Neuzugänge Adler-Trainer Pavel Gross spricht über die Neuzugänge

"Jetzt müssen wir die Jungs in die Mannschaft integrieren", blickt Pavel Gross auf die nächsten Wochen voraus, "wir müssen für alle die richtige Rolle und die richtige Position finden".

Künftig ohne die Torjäger Kolarik und Adam

Nicht mehr im Mannheimer Trikot sind künftig unter anderem die bisherigen Torjäger Chad Kolarik (Salzburg) und Luke Adam (Düsseldorf), deren Verträge ebenso nicht mehr verlängert wurden, wie die von Verteidiger Brendan Mikkelson (Salzburg) und Garrett Festerling (Wolfsburg). Auf ihren Positionen haben sich die Adler mit den genannten Zugängen neu orientiert und hoffen, sich dadurch noch einmal verstärkt zu haben. Ehrgeizig zeigt sich der achtfache Deutsche Meister sowieso nicht nur in Sachen nationaler Liga, sondern auch europäisch: Die Adler wollen auch in der Champions Hockey League eine wichtige Rolle spielen.

Ex-Kapitän Kink spielt keine Rolle mehr

Für die meisten Diskussionen im Umfeld der Adler sorgte die Trennung vom langjährigen Kapitän Marcus Kink. Aus sportlichen Gründen, trotz laufenden Vertrags. Trainer Pavel Gross plant nicht mehr mit dem 34-Jährigen. Kink stürmte seit 2004 insgesamt 812 Mal für Mannheim und feierte mit den Adlern drei Meistertitel. "Diese Entscheidung ist uns alles andere als leichtgefallen. Marcus trägt die Adler tief in seinem Herzen und wir ihn in unseren. Er gehört definitiv zu den verdientesten Spielern der Klubgeschichte und hat in all den Jahren stets im Sinne der Adler gehandelt. Dafür gebührt ihm unser größter Respekt", sagte Adler-Geschäftsführer Daniel Hopp nach der Trennung.

Björn Krupp: "Alle sind hungrig"

Auch ohne die Dienste von Kink besitzen die Adler für die neue Saison ein meisterliches Team: "Wir haben einen sehr tiefen Kader", schwärmt auch der neue Verteidiger Björn Krupp nach dem ersten Eistraining von seiner neuen Mannschaft. Der jüngste Meistertitel jedenfalls, so Krupp, Sohn des früheren Bundestrainers Uwe Krupp, habe den Ehrgeiz im Team eher noch angestachelt: "Ich sehe keinen, der sich hier zurücklehnt, alle sind hungrig und wollen Gas geben".

Gross: "Es wird hart sein"

Das hat auch Trainer Gross erkannt: "Die Jungs sind motiviert, die haben im Sommer gut gearbeitet, wir freuen uns auf die nächste Saison." Auffällig schon beim Aufgalopp: Das enorme Tempo auf dem Eis. In jedem Fall wird schon in dieser ersten Trainingswoche bei den Adlern ordentlich Schweiß fließen: "Das wird hart, wir werden an der Kondition arbeiten", schmunzelt Gross. Tägliches Training ist angesagt, ab der kommenden Woche stehen die ersten Testspiele auf dem Programm.

Die neue DEL-Saison startet für die Adler übrigens am 13. September mit dem Auswärtsspiel in Nürnberg. Die Titelfavoriten? "Viele Mannschaften", blickt Pavel Gross voraus, "Mannheim, München, Köln, aber auch andere Teams können positiv überraschen."