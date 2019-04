Die Adler Mannheim haben das vierte Spiel im Playoff-Finale gegen Red Bull München gewonnen und führen in der Serie nun mit 3:1. "Dosenöffner" war ein lange vermisster Rückkehrer.

Das waren verrückte 126 Sekunden im zweiten Drittel. Denn bis dahin war Red Bull München im vierten Final-Duell gegen die Adler Mannheim das bessere Team. Doch das Team von Trainer Pavel Gross hielt dem Druck stand und führte plötzlich mit 3:0. Cody Lampl (24.), Ben Smith (25.) und Phil Hungerecker (26.) sorgten für den schnellen Dreifach-Schlag, der geradezu symptomatisch für die gnadenlose Effizienz der Adler in dieser Final-Serie ist.

Dauer 00:35 min Die Adler Mannheim gewinnen in München Die Adler Mannheim haben das vierte Spiel im DEL-Playoff-Finale mit 4:0 gewonnen. In der Best-of-seven-Serie gegen Red Bull München führen die Adler mit 3:1.

Dass ausgerechnet Cody Lampl das wichtige 1:0 erzielte, hat die Adler-Fans besonders gefreut. Denn der 32-jährige US-Amerikaner hatte sich im letzten Hauptrunden-Spiel gegen die Kölner Haie an der Schulter verletzt und war seitdem verletzt ausgefallen. Für ihn war es das erste Tor im ersten Playoff-Spiel.

EHC Red Bull München - Adler Mannheim 0:4 (0:0, 0:3, 0:1) Schiedsrichter: Sirko Hunnius (Berlin)/Aleksi Rantala (Finnland) Zuschauer: 6.142 Tore: 0:1 Lampl (23:52), 0:2 Smith (24:36), 0:3 Hungerecker (25:58), 0:4 Plachta (41:32) Strafminuten: 12 / 12

Dennis Endras mit seinem vierten Playoff-Shutout

"Die fünf Minuten im zweiten Drittel waren spielentscheidend"», sagte Dennis Endras, "da haben die Jungs gut Gas gegeben und die Chancen reingemacht." Der Adler-Keeper überzeugte erneut mit einem Shutout. Es war bereits das zweite Zu-null-Spiel in dieser Final-Serie und das vierte in den DEL-Playoffs. Matthias Plachta setzte dem Adler-Erfolg mit seinem Tor zum 4:0-Endstand die Krone auf. Die Adler Mannheim brauchen in der Best-of-seven-Serie somit nur noch einen Sieg und können ihre achte Meisterschaft am Freitag in der SAP-Arena perfekt machen.