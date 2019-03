Noch nie hat eine Mannschaft in der DEL so viele Punkte in der Hauptrunde gewonnen wie die Adler Mannheim in diesem Jahr. Neben München starten die Adler nun am Mittwoch als Titelfavorit in die Playoffs. Zum großen Teil ein Verdienst von Trainer Pavel Gross.

Für den Erfolgscoach der Adler Mannheim sind Erfolge in den Playoffs wie eine Sucht. Die K.o.-Runden nennt Gross zwar auch die schwerste Zeit der Eishockey-Saison. "Es ist allerdings auch die schönste Zeit des Jahres, die du in vollen Zügen genießen musst. Du weißt, dass du etwas erreichen kannt. Es ist wie eine Droge", sagte der 50-Jährige vor dem Viertelfinal-Auftakt am Mittwoch (19:30 Uhr) gegen die Nürnberg Ice Tigers. Dauer 00:39 min Gross: "Ist ein schwerer Gegner!" Pavel Gross mit der Einschätzung zu Nürnberg. Das Ziel: Die Münchner Dominanz brechen Die kommenden Wochen bis Ende April werden darüber entscheiden, ob die Spielzeit tatsächlich erfolgreich wird und Gross gleich in der ersten Saison mit den Adlern seinen Auftrag erfüllen kann. Der Gewinner von drei Titeln mit den Adlern als Spieler soll als Trainer den Pokal wieder nach Mannheim holen und die Dominanz des EHC Red Bull München in der Deutschen Eishockey Liga nach drei Jahren endlich brechen. Termine Viertelfinale (Best-of-Seven) Spiel 1 : Mittwoch, 13. März, 19:30 Uhr, in Mannheim/ SAP Arena Spiel 2: Freitag, 15. März, 19:30 Uhr in Nürnberg Spiel 3: Sonntag, 17. März, 19:00 Uhr, in Mannheim/ SAP Arena Spiel 4: Freitag, 22. März, 19:30 Uhr, in Nürnberg Sagenhafte 116 Punkte in der Hauptrunde Das Viertelfinale gegen den Tabellen-Zehnten Nürnberg soll nur eine lockere Durchgangsstation auf dem angestrebten Weg ins Finale sein. Der frühere Mannheimer Spieler Groß ist heiß auf mehr, will den Titel. Die Hauptrunde hat der siebenmalige Meister gemeinsam mit München dominiert. Mit 116 Punkten stellten die Kurpfälzer gleich in der ersten Spielzeit nach dem großen Umbruch eine neue Bestmarke auf. Dauer 00:18 min Gross: "Es war schon eine schöne Zeit damals!" Pavel Gross, Trainer Adler Mannheim, steht kurz vor den Playoffs, die er schon einmal gewonnen hat, gemeinsam mit seinem jetzigen Co Trainer. Schnell haben sich die Mannheimer nach der lange verkorksten Vorsaison an den neuen Führungsstil gewöhnt. "Wir hatten eine Vision und haben natürlich gehofft, dass sich unsere Maßnahmen auszahlen würden. Damit rechnen konnten wir allerdings nicht", sagte Manager Jan-Axel Alavaara kürzlich dem "Mannheimer Morgen": "Die Mannschaft hat sich viel schneller gefunden als gedacht." Eishockey | Adler Mannheim Vor den Playoffs: Mannheimer Titel-Geschichten 1980 – die erste Meisterschaft. Torwart Erich Weishaupt mit dem Pokal, damals noch in der 1. Eishockey-Bundesliga. Die Mannheimer waren nur zwei Jahre vorher aus der zweiten Liga aufgestiegen. Imago imago 12113309 Bild in Detailansicht öffnen Seine Idee funktioniert: Meistertrainer Heinz Weisenbach. Er macht sich im Sommer 78 in Kanada auf die Suche nach Spielern mit deutscher Herkunft gemacht. Die können in Deutschland mehr Geld verdienen als in der Heimat. Zwei Jahre später holt er mit vier Deutsch-Kanadiern Mannheims erste Meisterschaft. Imago imago 5870771 Bild in Detailansicht öffnen Einer dieser Import-Spieler wird zu Mannheimer Eishockey-Legende: Harold Kreis (wird hier geduscht). Der Deutsch-Kanadier bleibt dem Verein treu und holt 1997 zum zweiten Mal den Titel mit Mannheim. Nach 888 Spielen beendet er nach dem Finale seine Karriere. Imago imago 23527 Bild in Detailansicht öffnen Die Architekten der erfolgreichen 90er-Jahre lassen es sich gutgehen: Adler-Manager Marcus Kuhl (links) und Trainer Lance Nethery. Unter ihnen erleben die Mannheimer von 97-99 drei Meistertitel in Folge. Imago imago 993026 Bild in Detailansicht öffnen In den drei Meisterjahren gibt es in Mannheim eine große Konstanz in der Mannschaft. Viele Spieler bleiben der Mannschaft durchgängig erhalten. Einer von ihnen: Pavel Gross (mit Pokal), heute Trainer der Adler. Imago imago 19091100 Bild in Detailansicht öffnen Ein weiterer Meisterspieler 1998: Eigengewächs Jochen Hecht. Zu diesem Zeitpunkt steht das Talent schon beim NHL-Team St. Louis Blues unter Vertrag, spielt aber noch in Mannheim. Nach der Meisterschaft 98 wechselt Hecht dann in die USA. Imago imago 44510 Bild in Detailansicht öffnen Nachdem der Verein in der Sommerpause pleite ist und unter anderem von SAP-Gründer Dietmar Hopp gerettet wird ändert sich sportlich nichts: 1999 gibt es die dritte Meisterschaft in Serie. Imago imago 3498210 Bild in Detailansicht öffnen Titel Nummer fünf folgt mit nur einem Jahr Pause 2001: Die Adler holen 115 Punkte in der Hauptrunde. Ein Rekord, der bis zu diesem Jahr Bestand hatte. Gejubelt wird am Ende auswärts: die Adler holen in München nach Verlängerung den entscheidenden Sieg. Imago imago 314981 Bild in Detailansicht öffnen Obwohl nur ein Jahr Pause zwischen den Titeln lag ist das Team ist gegenüber den erfolgreichen 90ern runderneuert. Weit mehr als die Hälfte der Spieler sind neu. Unter anderem dabei: Dennis Seidenberg (rechts) in seiner ersten vollen Profisaison. Imago imago 316068 Bild in Detailansicht öffnen Ab jetzt müssen sich die so erfolgsverwöhnten Mannheimer etwas gedulden. Erst sechs Jahre später, 2007, holen die Adler die nächste Meisterschaft. Außerdem holen sie auch den DEB-Pokal und werden der erste Double-Gewinner der deutschen Eishockey-Geschichte. Imago imago 2782843 Bild in Detailansicht öffnen Im Finale forderten die Fans den Einsatz des an Krebs erkrankten Torwarts Robert Müller. Er darf die letzte halbe Minute im Tor stehen, die Adler gewinnen mit 5:2. Imago imago 2782964 Bild in Detailansicht öffnen 2015 holen die Adler ihren bisher letzten Meistertitel und lassen sich für Erfolg Nummer sieben auf dem Rathaus-Balkon in Mannheim feiern. Imago imago 19652627 Bild in Detailansicht öffnen 18 Jahre nach seinem ersten Meistertitel mit Mannheim spielt der aus den NHL zurückgekehrte Jochen Hecht eine starke Endrunde und wird zum wertvollsten Spieler gewählt. Imago imago 19650909 Bild in Detailansicht öffnen Noch ist (fast) nichts erreicht: Pavel Gross will nach dem Punkterekord in der Vorrunde (116) jetzt in seiner ersten Saison als Adler-Trainer auch den Titel. Ganz nebenbei kämpft er auch gegen seinen persönlichen Final-Fluch. Von zwölf Spielen im DEL-Finale hat er erst eins gewonnen. Imago imago 39210794 Bild in Detailansicht öffnen Disziplinfanatiker Gross kommt gut an Disziplinfanatiker Gross hat detailverliebt vieles umgekrempelt und den Adlern eingeimpft, hart zu arbeiten. In Wolfsburg hatte seine Strategie mit deutlich bescheideneren Mitteln Wirkung gezeigt. Kein DEL-Team war mit einer solchen Konstanz erfolgreich wie die Niedersachsen unter Gross. "Pavel Gross fordert von jedem Spieler harte Arbeit und fokussiert zu sein - egal, ob dieser 17 oder 35 Jahre alt ist", schilderte Mannheims Nationalstürmer Markus Eisenschmid: "Pavel Gross hat mich immer wieder angetrieben." Eishockey | Adler Mannheim: Die Adler Mannheim sind heiß auf die Playoffs Bei den Fans hat die imposante Vorrunde schon vor den Playoffs für Euphorie gesorgt. Selbst beim Training waren am Sonntag 600 Zuschauer. Co-Trainer Mike Pellegrims sprach von einer "Gänsehaut"-Atmosphäre. Klarer Favorit gegen Nürnberg Gegen Nürnberg starten die Adler nun als klarer Favorit. Alle vier Vorrunden-Partien in dieser Saison haben sie gewonnen. Die Franken erreichten dreimal nacheinander das Halbfinale. In dieser Spielzeit drohten sie aber gar, die Playoffs zu verpassen. Über Tabellenplatz zehn und die Verlängerung im dritten Vor-Playoffs-Duell mit Bremerhaven rettete sich die Ice Tigers ins Viertelfinale. "Wir wissen, was wir können, und starten mit Selbstvertrauen in die Playoffs", sagte Adler-Nationalstürmer David Wolf, will aber von der Favoritenrolle im Titelrennen nichts wissen: "Als Topfavorit geht immer noch München in die Playoffs. Wer dreimal in Folge Meister geworden ist, kann diese Stellung nicht verleugnen."