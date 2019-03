Die Adler aus Mannheim haben auch das zweite Playoff-Spiel gegen die Nürnberg Ice Tigers klar mit 4:2 gewonnen.

Der Hauptrunden-Gewinner führt nach dem 4:2 (2:0, 2:1, 0:1)-Erfolg am Freitag bei den Franken in der "Best-of-Seven"-Serie mit 2:0. Am Sonntag (19.00 Uhr) kann der siebenfache deutsche Meister im dritten Spiel in heimischer Halle einen weiteren Schritt in Richtung Halbfinale tätigen.

Nationalspieler Markus Eisenschmid (19./22.), Luke Adam (7.) und Tommi Huhtala (39.) waren für die Mannschaft von Trainer Pavel Gross erfolgreich. Daniel Weiß (37.) und Shawn Lalonde (49.) konnten für die Gastgeber lediglich verkürzen.