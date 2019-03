In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) starten die Playoffs - die Adler Mannheim treffen im Viertelfinale auf die Nürnberg Ice Tigers.

Die Spielerfrauen der Adler Mannheim müssen sich ab dieser Woche wieder auf eine etwas rauhere Umgebung im Gesicht ihrer Männer einstellen. "It's Playoff-Time" heißt es wieder; nach einer langen Hauptrunde startet die Saison eigentlich erst jetzt so richtig. Und in der Endrunde gehört eben der "Playoff-Bart" zu den bekanntesten Ritualen.

Angeblich waren zwei schwedische Spieler der New York Islanders Vorreiter der Tradition, die sich das Ganze aber bei ihrem Landsmann Björn Borg abgeschaut hatten. Der Tennis-Star hatte es sich in seinen erfolgreichen Jahren zur Gewohnheit gemacht, jeweils blank rasiert zum Grand-Slam-Turnier von Wimbledon anzutreten und sich im Turnierverlauf einen Bart wachsen zu lassen.

Termine Viertelfinale (Best-of-Seven) Spiel 1 : Mittwoch, 13. März, 19:30 Uhr, in Mannheim/ SAP Arena Spiel 2: Freitag, 15. März, 19:30 Uhr in Nürnberg Spiel 3: Sonntag, 17. März, 19:00 Uhr, in Mannheim/ SAP Arena Spiel 4: Freitag, 22. März, 19:30 Uhr, in Nürnberg

Hauptrunden-Rekord der Adler

Die Bärte könnten dieses Mal durchaus etwas länger werden, denn die Adler gehen als Favorit in Endrunde. Obwohl, das wissen natürlich die Verantwortlichen, kaufen kann man sich auch für einen Ligarekord in der Hauptrunde mit überragenden 116 Punkten aus 52 Spielen nichts.

Wobei ein Blick in die Mannheimer Statistik dennoch zeigt, dass Platz eins nach der Hauptrunde ein gutes Omen ist: 1997, 2001, 2007 und 2015 gelang der Durchmarsch zum Titelgewinn; nur einmal, 2013, scheiterten die Adler als Hauptrunden-Primus am Tabellenachten Wolfsburg. Pikant dabei: Damals stand der heutige Adler-Coach Pavel Gross an der Bande der Wolfsburger.

"Nürnberg ist ein unangenehmer Gegner"

An den jetzigen Viertelfinal-Gegner Nürnberg hat der siebenmalige deutsche Meister gute Erinnerungen. Insgesamt achtmal stand man sich in der Endrunde gegenüber, und die Quote spricht bei 27 Siegen und nur neun Niederlagen klar für die Adler. Doch das interessiert Pavel Gross vor dem aktuellen Duell wenig: "Uns interessiert nur das erste Spiel am kommenden Mittwoch. Die Ice Tigers sind eine unangenehm zu spielende Mannschaft. Sie haben vorne Spieler in ihren Reihen, die Tore schießen können. Und hinten die größte und schwerste Abwehr der Liga, die eine harte Gangart an den Tag legt," hat der Coach großen Respekt vor den Nürnbergern. Die Franken standen zuletzt immerhin dreimal in Serie im Halbfinale.

Dauer 00:39 min Gross: "Ist ein schwerer Gegner!" Pavel Gross mit der Einschätzung zu Nürnberg.

Die Adler stützen sich auf den Heimvorteil

Ein wichtiger Faktor dürfte in den Playoffs auch die Unterstützung von außen werden. Für das erste Viertelfinalspiel wurden bereits 11.300 Tickets abgesetzt, sogar 12.600 haben sich schon eine Karte für das dritte Spiel am Sonntag gesichert.

Dauer 00:19 min Adler-Kapitän Marcus Kink setzt auf den Heimvorteil Adler-Kapitän Marcus Kink setzt auf den Heimvorteil

Wie groß die Euphorie in Mannheim ist, verdeutlicht auch der Andrang bei einer der letzten Trainingseinheiten. 600 Adler-Fans wollten ihre Cracks sehen, was den belgischen Co-Trainer Mike Pellegrims mit einem Schmunzeln mit der Aussage "das sind mehr als bei Topspielen in Belgien" kommentierte.

Gross und Pellegrims wollen die Titel-Party wiederholen

Das Trainerteam Gross/ Pellegrims könnte bei einem Titelgewinn, es wäre der dann insgesamt achte für die Adler, besonders feiern. Vor 20 Jahren, 1999 standen beide als Spieler im Kader der Meistermannschaft. Woran Pavel Gross aber noch nicht denkt. Wie bei allen anderen Mannschaftssportarten denkt man auch im Eishockey von Spiel zu Spiel.