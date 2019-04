per Mail teilen

Die Adler Mannheim haben das zweite Finalspiel um die deutsche Eishockey-Meisterschaft gewonnen.

Dauer 01:07 min Adler schaffen den Ausgleich Adler schaffen den Ausgleich

Der Vorrunden-Erste siegte am Samstag auswärts beim Titelverteidiger EHC Red Bull München 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Damit steht es in der Best-of-Seven-Serie 1:1. Chad Kolarik (2. Minute), Nationalstürmer Markus Eisenschmid (44.) und Benjamin Smith (57.) trafen vor 6.142 Zuschauern für die Adler, die zuletzt 2015 Meister waren.

Die erste Begegnung hatten die Münchner am Donnerstagabend mit 2:1 nach Verlängerung für sich entschieden. Spiel drei wird am Montag wieder in Mannheim ausgetragen. Vier Siege sind für den Titelgewinn notwendig