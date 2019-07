Zum zweiten Mal hat der deutsche Eishockey Meister hoffnungsvolle Talente zum "Prospect Camp" eingeladen.

Die ganz große Hitze mit Temperaturen von fast 40 Grad ist zwar vorerst vorbei, aber auch bei knapp über 30 Grad ist die Trainingshalle der Mannheimer SAP Arena in diesen Tagen eine sehr gute Adresse. Zum einen wegen der Abkühlung (Achtung: Jacke nicht vergessen), zum anderen aber auch, weil sich dort noch bis Freitag insgesamt 27 Top-Talente präsentieren. Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr haben die Adler Mannheim vier Torhüter, elf Verteidiger und zwölf Stürmer eingeladen. Darunter, so Adler Manager Jan-Axel Alavaara, Spieler aus dem eigenen Nachwuchs und vom Partnerverein Heilbronner Falken, aber auch Jungs aus Nordamerika mit deutschem Pass. "Das ist eine gute Gelegenheit für die jungen Spieler, sich unter optimalen Bedingungen auf die neue Saison vorzubereiten", sagt Alavaara.

Der Zeitplan ist eng getaktet

Und obwohl die Temperaturen in der Halle wesentlich angenehmer als draußen sind, die 27 Akteure kommen dennoch gründlich ins Schwitzen. Zwei Eiszeiten täglich, jeweils am Vor- und am Nachmittag, unter der professionellen Leitung von Adler Chefcoach Pavel Gross und seinem Trainerstab. Dazu wurde in der zweiten Trainingshalle ein Aufwärm- und Kraftparcour aufgebaut.

"Das gehört auch dazu. Bei diesem Gesamtpaket sehen wir auch, wo die Stärken und Schwächen liegen, ob sie alles schaffen. Außerdem lernen wir einiges über den Charakter der Jungs", sagt Manager Alavaara. Und die Akteure sind mit vollem Einsatz bei der Sache. Um vielleicht einen ähnlichen Weg zu gehen wie Lean Bergmann. Der 20-Jährige war im letzten Jahr im "Prospect Camp" mit dabei, mittlerweile steht er bei den San Jose Sharks in der National Hockey League NHL unter Vertrag.

"Prospect Camp" der Adler Mannheim Die Eiszeiten beim "Prospect Camp" der Mannheimer Adler finden bis Donnerstag von 9.00 - 11.00 Uhr und 16.00 - 17.30 Uhr in der Nebenhalle Süd der SAP Arena statt. Am Freitag nur noch vormittags. Alle Einheiten sind für Fans frei zugänglich.

Ein langer Weg bis zum Profivertrag

Natürlich schaffen nicht alle den Sprung in die DEL oder sogar in eine der internationalen Ligen, insgesamt aber lohnt sich die aufwendige Talentsichtung für die Adler Mannheim. Dahinter steht nämlich ein langfristiger Plan. "Wir haben jetzt bereits Jungs dabei, die 2002 geboren sind, die wir dann über eine gewisse Zeit beobachten können", ist sich Adler Manager Alavaara sicher, dass auch in Zukunft der ein oder andere den Sprung nach ganz oben schaffen wird.

Hitze kein Problem

Was die große Hitze angeht, sind es eher die Unterschiede zwischen draußen und dem "Kühlschrank" Eishalle, die zu schaffen machen. Aber auch das hat man im Griff beim deutschen Meister: "Wir müssen aufpassen, das Erkältungsrisiko ist zwar höher", so Alavaara, aber, "die Jungs wissen schon wie sie sich verhalten müssen." Der Schwede jedenfalls ist froh, dass es endlich wieder losgeht: "Das ist viel besser für mich, in der Halle ist es schön frisch, die Saison kann anfangen."