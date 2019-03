Deutlicher Sieg für die Adler Mannheim: Im ersten DEL-Playoff-Viertelfinale besiegte die Mannschaft von Trainer Pavel Gross die Nürnberg Ice Tigers deutlich mit 7:2 (1:1, 3:1, 3:0).

Damit ging Mannheim in der Serie best of seven mit 1:0 in Führung.

Am Ende eine klare Sache

Nach der Rekord-Vorrunde mit 116 Punkten wurden die Mannheimer ihrer Favoriten-Rolle gerecht. Andrew Desjardins brachte die Gastgeber nach zwölf Minuten in Führung, Ex-Nationalstürmer Patrick Reimer egalisierte im ersten Abschnitt für die Franken (16.).

Doch innerhalb von 119 Sekunden sorgten Nationalspieler Markus Eisenschmid (23./25.) und wieder Desjardins (24.) für einen beruhigenden Mannheimer Vorsprung. Nachdem Leonard Pföderl (39.) noch auf 2:4 verkürzen konnte, stellten Luke Adam (46.), Tommi Huhtala (54.) und Desjardins (60.) mit seinem dritten Treffer den 7:2-Endstand her.

Nürnberg ein Lieblingsgegner der Adler

Nürnberg ist für die Adler ein gern gesehener Gegner in K.o.-Spielen, bei bislang acht Aufeinandertreffen behielten sie stets die Oberhand. Das zweite Spiel der Serie findet am Freitag (19.30 Uhr) in Nürnberg statt.