Die Adler Mannheim haben den Einzug ins Halbfinale um die Deutsche Eishockey Meisterschaft verpasst. Die Mannschft von Pavel Gross hat das vierte Spiel gegen Nürnberg verloren - am Sonntag geht es direkt weiter.

Vor dem ersten Matchballspiel in Nürnberg hat Adler-Trainer Pavel Gross noch vor möglichem Leichtsinn gewarnt und wies darauf hin mental bereit zu sein, da es nie einfach sei, in Nürnberg zu spielen.

Dauer 00:57 min Mannheim vergibt ersten Matchball Die Adler Mannheim haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihre erste Chance zum Einzug ins Halbfinale vergeben.

Als hätte er es geahnt: Die Adler Mannheim haben ihre erste Chance zum Einzug ins Halbfinale vergeben. Der Hauptrundensieger verlor am Freitagabend 3:4 (0:0, 2:1, 1:2, 0:1) nach Verlängerung bei den Nürnberg Ice Tigers und führt in der Viertelfinalserie nach seiner ersten Niederlage in den Play-offs nur noch 3:1.

Andrew Desjardins rettete Mannheim in die Verlängerung (60.), mit dem entscheidenden vierten Sieg wurde es aber nichts. Patrick Reimer (66.) hielt Nürnberg mit dem Siegtor im Halbfinalrennen.