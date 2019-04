per Mail teilen

Der neue deutsche Eishockey-Meister Adler Mannheim ist zwei Tage nach dem Titelgewinn von der Stadt Mannheim geehrt worden. Trainer Pavel Gross und seine Mannschaft präsentierten am Sonntagnachmittag zudem den Silberpokal auf dem Balkon des Stadthauses.

"Die Meisterschaft ist für Mannheim, sie ist für alle", sagte Kapitän Marcus Kink noch vor dem geplanten Autokorso. Mit dem entscheidenden 5:4 nach Verlängerung gegen Titelverteidiger EHC Red Bull München hatten die Adler am Freitagabend ihre achte deutsche Meisterschaft gefeiert.

Die Adler Mannheim sind deutscher Meister Die Adler Mannheim sind deutscher Eishockeymeister.

Sie schlugen im fünften play-off Finalspiel München in der Verlängerung mit 5 : 4.

"Was Sie erreicht haben, berührt ganz viele Menschen, stärkt die Identifikation mit der Stadt", sagte Oberbürgermeister Peter Kurz zu den Spielern.

"Die Meisterschaft war außergewöhnlich, weil es noch keinen Meister in der DEL gegeben hat, der derart dominiert hat." Mit 116 Zählern hatten die Adler in der Vorrunde einen Punkterekord in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) aufgestellt. Für Sonntagabend war noch die Saisonabschlussfeier mit den Fans geplant.