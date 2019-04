per Mail teilen

Die Adler Mannheim haben den ersten Schritt in Richtung DEL-Finale gemacht. Im ersten Playoff-Halbfinale gegen die Kölner Haie siegten die Adler verdient mit 1:0.

Blitztstart für die Adler Mannheim. Nach nicht einmal 60 Sekunden erzielte Benjamin Smith die frühe Führung für die Adler im ersten Halbfinal-Spiel der DEL-Playoffs gegen die Kölner Haie. Doch wer nun ein hitziges Playoff-Spektakel mit Chancen auf beiden Seiten erwartete, wurde schnell eines Besseren belehrt. Das Spiel wurde zäh. Zwar waren beides Teams um Tempo bemüht und kombinierten sich häufig mit schnellen Pässen ins gegnerische Drittel, doch große Chancen erspielten sich weder die Kölner Haie, noch die Adler Mannheim.

Im zweiten Drittel wurden die Haie stärker und erspielten sich mehrere Chancen. Doch entweder war der gut aufgelegte Dennis Endras (25. gegen Moritz Müller, 30. gegen Dominik Tiffels und 39. gegen Jason Akeson) oder Verteidiger Brendan Mikkelson (31. gegen Felix Schütz) zur Stelle.

Das Playoff-Halbfinale Adler Mannheim - Kölner Haie 1:0 Kölner Haie - Adler Mannheim, Freitag, 5. April, 19:30 Uhr Adler Mannheim - Kölner Haie, Sonntag, 7. April, 17:00 Uhr Kölner Haie - Adler Mannheim, Dienstag, 09. April, 19:30 Uhr Adler Mannheim - Kölner Haie, Freitag, 12. April (falls nötig) Kölner Haie - Adler Mannheim, Sonntag, 14. April (falls nötig) Adler Mannheim - Kölner Haie, Dienstag, 16. April (falls nötig)

Im letzten Drittel drehten die Adler Mannheim noch einmal auf. Doch weder Marcel Goc (49.), noch Luke Adam (50.) oder David Wolf (57.) konnten Hannibal Weitzmann im Tor der Kölner Haie überwinden. Köln lauerte auf Konter. Einer davon hätte fast zum Ausgleich geführt, doch Endras konnte den Schuss von Ryan Jones mit einer Mega-Parade noch ans Lattenkreuz abfälschen. So blieb es beim hart erkämpften 1:0-Sieg der Adler Mannheim. Schon am Freitag treffen die beiden Teams in der Kölner Lanxess-Arena erneut aufeinander.