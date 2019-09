per Mail teilen

Der deutsche Eishockey-Meister Adler Mannheim hat trotz zwischenzeitlich drei Toren Rückstand einen wichtigen Sieg in Bremerhaven geholt.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie gewannen die Adler gegen die formstarken Fischtown Pinguins nach Verlängerung 5:4 (0:2, 1:1, 3:1) und verhinderten so einen verpatzten Saisonstart in die Deutsche Eishockey Liga (DEL).

Mannheim zeigt Moral und dreht Drei-Tore-Rückstand

Nach Toren von Maxime Fortunus (10. Minute), Carson McMillan (15./39.) und Cory Quirk (42.) lagen die Gäste 0:3 und 1:4 zurück, doch Mark Katic (39.), Andrew Desjardins (41.) und David Wolf (43.) brachten das Team zurück, ehe Tommi Huhtala 37,4 Sekunden vor dem Ende zum 4:4 traf.

Schwenningen unterliegt nach Penalty-Schiessen

Am Sonntagabend verloren die Schwenninger Wild Wings zu Hause gegen die Augsburger Panther nach Penalty-Schiessen 3:4 (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1). Die Schwenninger Treffer erzielten Jamie MacQueen (7./59.) und Christopher Fischer (31.). Für die Niederlage nach Penalty-Schiessen erhalten die Wild Wings noch einen Punkt. Schwenningen hat nun nach vier Spielen vier Punkte und steht auf dem zwölften Tabellenplatz.