Gold verloren, aber ganz sicher Silber gewonnen. Mit diesem Gefühl sind die Nationalspieler aus den Reihen der Mannheimer Adler wieder zurück nach Hause gekommen. In Mannheim auf dem Programm steht: Silber noch genießen und sich schon wieder auf den Alltag in der Deutschen Eishockeyliga vorbereiten.

Eishockey-Spieler sind keine Weicheier, das wird mit einem Blick in die Gesichter von Marcel Goc & Co schnell klar: Erkennbare Augenringe haben sie nicht. Markus Kink sagte sogar, er habe vergangene Nacht ganz glückselig neun-einhalb Stunden geschlafen und das nach einem großen Empfang am Montag am Frankfurter Flughafen.

Dauer 01:29 min Plachta: "Es war einfach ein krasses Gefühl" Olympia ist vorbei - der Alltag hat die Eishockey-Spieler wieder. Doch der Olympische Spirit steckt noch tief in Stürmer Matthias Plachta.

Während der Trainingsbetrieb für die Adler ganz normal weiterlief, kamen die Olympia-Teilnehmer in Sporthosen, Turnschuhen und sogar Badeschlappen in den Kraftraum neben der Trainingshalle der Mannheimer Eishockey-Arena. Für die fünf Silbermedaillengewinner standen am Dienstag nur ein bisschen Radeln auf dem Ergometer und Stretching auf dem Trainingsplan.

Ohne Pause in den Liga-Alltag

Schon am Mittwoch wird es schon wieder ernst, dann stehen Marcel Goc, Marcus Kink, Matthias Plachta und Torhüter Dennis Endras im Spiel gegen die Schwenninger Wild Wings schon wieder auf dem Eis. Die Tabellenneunten aus Mannheim müssen noch um den Einzug in die Play-Off-Spiele bangen.

Dauer 02:02 min Goc: "Eishockey sieht härter aus als es ist" Der Sport Eishockey hat nach den Olympischen Winterspielen eine Euphorie ausgelöst. Marcel Goc von den Adler Mannheim hofft auf jede Menge Nachwuchs.

Aus dem Bundesadler auf dem Trikot ist in nullkomma-nichts das Vereins-Emblem der Mannheimer Adler geworden. Aber von Olympia bleiben einige Momente, die die Eishockey-helden wohl nie vergessen werden. Zum Beispiel die Minuten direkt nach der bitteren Final-Niederlage bis zu dem Moment, als ihnen die Silbermedaille umgehängt wurde.