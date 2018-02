Den deutschen Eishockey-Helden bleibt wenig Zeit, ihren sensationellen Olympia-Erfolg zu genießen. Am Mittwoch müssen die Spieler der Adler Mannheim schon wieder in der DEL aufs Eis.

Gegen 16:45 Uhr landet am Montag am Frankfurter Flughafen der Flieger 713: An Bord der Maschine werden auch die Eishockey-Helden sein, die in Südkorea sensationell die Silbermedaille gewonnen haben. In Ruhe die vielen Eindrücken, Erfahrungen und Geschichten verarbeiten: Fehlanzeige.

Dauer 00:13 min Marcel Goc zum Flug und zum Empfang in Deutschland Eishockey-Profi Marcel Goc von den Adlern Mannheim holte mit der DEB-Auswahl sensationell Silber in Pyeongchang.

Emotional könnte es am Gate werden, wenn die Frauen ihre Eishockey-Männer begrüßen. Danach ist der Programm-Plan straff: Es geht direkt am Flughafen weiter zum großen Empfang des deutschen Teams in Frankfurt. Dort werden auch Vertreter aus Sport, Politik und Gesellschaft eingeladen sein. Am Abend fahren die Spieler der Adler Mannheim zum Ausruhen nach Hause.

„Ein schönes, hartes Brett“

Zwar haben die Männer um Auswahl-Kapitän Marcel Goc, seine Sturmkollegen Marcus Kink, Matthias Plachta und David Wolf sowie der nicht eingesetzte Torhüter Dennis Endras am Dienstag Trainings-Frei, aber ein kleines Workout soll genügen. Ansonsten liegt der Fokus auf Regeneration. Denn schon am Mittwoch wird die komplette Mannschaft im Spiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei den Schwenniger Wild Wings (19:30 Uhr) gebraucht. Auch der verletzt abgereiste Verteidiger Sinan Akdag soll dann wieder auf dem Eis stehen.

Das wird „ein schönes, hartes Brett“, wie es der Pressesprecher der Adler Adrian Parejo bezeichnet. Doch die Jungs seien es gewohnt. Schließlich umfasst die Hauptrunde im Eishockey insgesamt 52. Spiele. Bereits die Hinrunde war in der DEL eng getacktet, um die ausfallenden Matches durch die Winterspiele im Februar zu kompensieren.

"Es steht viel auf dem Spiel"

Zudem können es sich die Adler nicht leisten auf die Nationalspieler zu verzichten: „Wir haben nicht das Luxusproblem wie Meister München, der sich bereits für die Playoffs qualifiziert hat. Bei uns sind es noch drei wichtige Matches. Da steht viel auf dem Spiel“. Als Tabellenneunter wären die Mannheimer nach einer bisher enttäuschenden Saison derzeit lediglich für die erste Runde der Playoffs qualifiziert.

Wie wichtig die anstehenden Punktspiele sind, weiß vor allem Marcel Goc. Als langjähriger NHL-Profi ist der Mittelstürmer viele Spiele in wenigen Tagen gewohnt. "Ich geh' dahin und zieh mich um, kein Problem", sagte der 34-Jährige.

Auch der Kölner Verteidiger Moritz Müller muss gemeinsam mit Christian Ehrhoff, Fahnenträger bei der Schlussfeier im Olympiastadion,auch am Mittwoch (19.30 Uhr) mit den Haien bei den Iserlohn Roosters antreten. Punkte sammeln, denn die Haie können noch Vierter, aber auch noch Zehnter werden.

Kurzurlaub nur für Spieler aus München und Berlin

Seinen Olympia-Helden einen Kurzurlaub spendiert nur der deutsche Meister München. Der Titelverteidiger kann sich diesen Luxus erlauben, er hat Platz eins nach der Hauptrunde schon sicher. Auch die Eisbären Berlin sind großzügig. "Wir werden den Spielern ein paar Tage frei geben und schauen, wie viel Zeit sie brauchen, den Schalter umzulegen und einen Neustart zu machen", sagte Trainer Uwe Krupp. "Es gibt nicht viel Zeit für einen olympischen Hangover."

Sei zu hoffen, dass das Olympia-Sensationsteam die positiven Gefühle mit auf Eis nehmen und von der Energie profitieren können. Noch etwas überrascht vom Eishockey-Wunder werden die Mannheimer um Marcel Goc dann am Freitag nach dem Spiel gegen Köln von Vereins-Seiten geehrt. Was genau passiert, wurde noch nicht verraten. Eins ist aber sicher: Die Eishockey-Party geht weiter.