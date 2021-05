Nach dem 1:2 im dritten Halbfinale gegen Wolfsburg sind die Adler Mannheim vorzeitig im Kampf um die Deutsche Meisterschaft gescheitert. Im Anschluss an das Spiel hielt Trainer Pavel Gross ein Plädoyer für sein Team und kritisierte die Deutsche Eishockey-Liga hart.

Da stand er nun mit unbewegten Gesichtszügen allein hinter der Bande und musste die große Enttäuschung erst einmal sacken lassen. Pavel Gross, der Meistertrainer der Adler Mannheim von 2019, war mit seinem Team überraschend ausgeschieden. Gescheitert als großer Titel-Favorit und souveräner Vorrunden-Sieger an Außenseiter Wolfsburg.

1:2 im entscheidenden dritten Halbfinal-Duell in der Mannheimer Arena. Zu allem Unglück durch ein Schlittschuh-Eigentor des Verteidiger-Hünen Denis Reul kurz vor Spielende.

Während die Mannheimer Cracks mit hängenden Köpfen schnell in der Kabine verschwanden, beantwortete Gross zunächst eher wortkarg die ersten Reporterfragen, ehe er am späten Freitagabend in der Pressekonferenz in den Katakomben der Arena doch noch zur Hochform auflief.

Kein einziges Wort des Vorwurfs an sein unterlegenes Team, das ausgerechnet in der entscheidenden Phase der Saison nichts mehr zuzusetzen hatte. Stattdessen ein beeindruckendes Plädoyer: "Ich bin eigentlich stolz auf die Mannschaft", so Gross, "sie hat sich vor genau einem Jahr, am 1. Mai 2020, zum ersten Training und zur Vorbereitung der neuen Saison getroffen. Sie hat geackert und geackert".

Gross: "Der Saisonstart wurde immer wieder verschoben"

Im selben Atemzug aber kritisierte der Mannheimer Trainer die Organisatoren der Deutschen Eishockey-Liga mit harten Worten: "Durch die Unfähigkeit der DEL wurde der Saisonstart als einzige Profiliga in allen Sportarten immer wieder verschoben und verschoben." Die Funktionäre plagten monatelang heftige wirtschaftliche Bauchschmerzen aufgrund fehlender Zuschauereinnahmen in den kostenintensiven Eis-Arenen.

Monatelang hatte die Liga auf einen Start mit einer gewissen Anzahl an Fans gesetzt und Forderungen an die Politik gestellt. Statt Mitte September gingen die Cracks der 14 Teams schließlich erst ein Vierteljahr später im Dezember aufs Eis. Und sie hatten mit ihrem Gehaltsverzicht von bis zu 60 Prozent die verkürzte Saison überhaupt erst ermöglicht und zuvor aus Solidarität sogar noch einen Liga-Cup ausgespielt.

Ein Jahr Eishockey ohne Pause

Ständig hatten die Spieler ihren Körper auf Wettkampf-Modus vorbereitet und gehalten: "Leider wussten wir ja nicht, ob wir spielen oder nicht". Aber, so der erfahrene 52-jährige Coach, der als Spieler selbst dreimal mit den Adlern die Meisterschaft feierte: "Ein Jahr ohne Pause das geht nicht. Du kannst nicht immer volle Pulle gehen. Wer sich mit dem Körper von Leistungssportlern auskennt, der weiß das. Die Jungs waren ein Jahr lang unterwegs und haben alles gegeben. Deshalb bin ich stolz auf das, was sie geleistet haben."

Kein einziger positiver Corona-Fall bei den Adlern

Die Pandemie war und ist für Gross "eine schwierige Zeit". Und vor allem: "Eine große mentale Belastung, sich ein Jahr lang jeden Tag an alle Regeln zu halten. Wir haben eigentlich einen unglaublichen Job gemacht und nicht einen positiven Fall gehabt. Das ist eine unglaubliche Arbeit, Hut ab. Von der Organisation bis hin zur Ausführung. Wir können stolz sein und müssen uns nichts ankreiden lassen."

Die Spielzeit 2020/2021 - eine Ausnahmesaison in einer Ausnahmesituation, die es so hoffentlich kein zweites Mal mehr gibt. Trotzdem wird es eine Zeit dauern, bis der Frust über das vorzeitige Saisonende des sportlich so hochgeschätzten Adler-Teams verdaut ist: "Du arbeitest ein Jahr, dann willst du auch spielen bis zum Schluss. Du willst immer gewinnen, das ist wie ein Instinkt, der dich treibt", so Gross am Ende seines Statements.

Gross hofft auf realistische Pläne für die neue Saison in der DEL

Nach der Saison ist vor der Saison. Und so fordert Mannheims Trainer schon jetzt von der DEL, anders als im letzten Jahr, frühzeitig alternative Pläne für die kommende Spielzeit zu entwickeln: "Wir sollten nicht so naiv sein und denken, dass wir am 18. September wieder spielen und Corona dann vorbei ist. Ich hoffe, dass die Liga dann einfach vorbereitet ist. Wenn die denken, wir werden dann hier die Halle voll haben oder 50 Prozent Zuschauer, dann ist das ein Irrtum. Ich hoffe, dass die Liga bereit ist und schon einen Plan hat."

Pavel Gross auch in der Stunde der Enttäuschung wie man ihn kennt. Ein Mann mit Profil und mit klaren Worten.