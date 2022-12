Die Adler Mannheim haben ihren dritten Sieg in Folge eingefahren und bleiben erster Verfolger von Spitzenreiter München. Für die Schwenninger Wild Wings gab es eine Heimniederlage.

Die Mannheimer gewannen bei den Grizzlys Wolfsburg mit 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) und verkürzte den Rückstand auf Red Bull München vorübergehend auf zehn Punkte. Nach einem torlosen Anfangsabschnitt brachte Borna Rendulic (29.) die Adler in Führung. Die Grizzlys drehten die Partie, doch Markus Eisenschmid (58.) schaffte kurz vor Schluss den Ausgleich. Jordan Szwarz schoss Mannheim 13,9 Sekunden vor der Sirene zum Sieg.

Schwenningen mit Krimi gegen Straubing

Die Schwenninger Wild Wings verloren hingegen erstmals wieder nach zuletzt vier Spielen in Folge. Daheim gegen die Straubing Tigers gab es in der heimischen Arena in einem spannenden Duell eine 2:3-Niederlage nach Verlängerung. Die Gäste starteten hervorragend ins erste Drittel. Das 1:0 der Straubinger lag lange in der Luft und fiel dann in der 13. Minute durch Luke Adam. Die Gastgeber hielten dagegen und glichen durch Sebastian Uvira (14.) zum 1:1 aus.

Im Mitteldrittel ging Schwenningen durch das fünfte Saisontor von Miks Indrasis (24.) mit 2:1 in Führung. Im Schlussabschnitt glich Straubings Michael Connolly zum 2:2 aus (56.). In der Verlängerung erzielte dann Tigers-Verteidiger Ian Scheid das entscheidende 3:2.

Schwenningens Coach Harold Kreis war mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden: "Jeder Zuschauer ist heute bei diesem Spiel auf seine Kosten gekommen. Ein Kompliment für mein Team für diese Leistung gegen einen Gegner, der aktuell zu den Top Vier in der Liga zählt."

Bietigheim ohne Chance gegen Red Bull München

Die Bietigheim Steelers hingegen unterlagen am Sonntagabend gegen Red Bull München mit 2:5. Bietigheim bleibt damit abgeschlagener Tabellenletzter in der DEL.