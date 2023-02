Bietigheim Steelers schlagen Titelverteidiger Berlin

per Mail teilen

Die Bietigheim Steelers haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für eine große Überraschung gesorgt und den Titelverteidiger Eisbären Berlin besiegt. Die Adler gewannen in Straubing.

Der designierte Absteiger Bietigheim Steelers hat in der DEL mit einem überraschenden Sieg gegen Titelverteidiger Eisbären Berlin für eine große Überraschung gesorgt. Für die Berliner bedeutet die Niederlage einen herben Dämpfer im Kampf um die Play-off-Plätze. Bietigheim siegte zuhause mit 6:2 (3:1, 0:0, 3:1). Für Berlin war es die vierte Niederlage in fünf Spielen.

Für die Gäste sinken mit jeder Niederlage die Chancen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung. In der Tabelle liegen die Eisbären nur auf dem 13. Rang. Bietigheim, das erst den siebten Sieg in der laufenden Saison feierte, steht kurz vor dem Abstieg in die DEL2. Spitzenreiter Red Bull München unterlag den Kölner Haien zu Hause 2:4 (0:2, 0:1, 2:1). Verfolger Adler Mannheim gewann bei den Straubing Tigers mit 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) nach Verlängerung und verkürzte den Rückstand um zwei Punkte. Ryan MacInnis traf zum Sieg (63.) für die Adler, die elf Zähler hinter München liegen.