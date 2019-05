Eben noch die Meisterfeiern - jetzt schon die intensive Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft. Die deutschen Eishockey-Nationalspieler der Adler Mannheim stehen in diesen Tagen unter Vollstress.

Denis Reul, Matthias Plachta, Markus Eisenschmid und Moritz Seider - diese vier Spieler aus der aktuellen Meistermannschaft der Adler Mannheim stehen im Kader der deutschen Eishockey Nationalmannschaft für die WM in der Slowakei (10.05.-26.05.2019).

"Haben es krachen lassen - jetzt konzentrieren wir uns"

Alle vier Adler-Profis gehen voller Selbstbewußtsein in das bevorstehende Turnier. Die Feiern nach dem Titelgewinn haben sie gut überstanden. "Wir haben es krachen lassen, auch wenn wir nicht viel Zeit hatten. Wir haben es gut ausgelebt, mit den Jungs Zeit verbracht und jetzt können wir uns auf die Nationalmannschaft konzentrieren", sagt Markus Eisenschmid gegenüber dem SWR. Der Stürmer hat seine erste Saison in Mannheim gespielt und diese gleich mit dem Titel gekrönt.

Dauer 00:22 min Eisenschmid: "Wir haben es trotzdem krachen lassen" Markus Eisenschid über die kurze Zeit zwischen Nationalmannschaft und Meisterfeier.

Moritz Seider: Der Junior im Team

Auch Moritz Seider, mit gerade mal 18 Jahren der jüngste Spieler im Team, hat die Meisterfeiern genossen und freut sich jetzt auf sein erstes großes Turnier. Dem wohl aktuell größten deutschen Eishockeytalent steht ein erfolgreiche Zukunft bevor. Er gilt als einer der Kandidaten für die Drafts der nordameriikanischen Klubs.

Es ist ein Traum für jeden Eishockeyspieler, dort dabei sein zu dürfen. Auch für Moritz Seider: "Es ist ein riesen Ziel und Traum, der da ganz nah vor der Tür steht. Man muss realistisch bleiben, denn da sind viele gute Jungs neben mir und die Konkurrenz ist groß".

Seider will sich auf der großen Bühne empfehlen

Die WM Bühne will der DEB-Youngster nutzen, um sich für die große NHL zu empfehlen. Bis es dazu kommt, den amerikanischen Eishockeytraum zu leben, muss Seider aber erst mal die Schule zu Ende bringen. Aktuell geht er in die zwölfte Klasse. Sein Abitur will er auf jeden Fall noch machen. Die Schule kommt dem jungen Adler-Profi sehr entgegen: "Die Schule ist da sehr nachsichtig. Das klappt soweit sehr gut. Wir versuchen das am Nachmittag unterzukriegen, das gab bisher keine Probleme", sagt Moritz Seider sehr selbstbewußt. Er wirkt bei all diesen Aussagen sehr geedert und überhaupt nicht abgehoben.

Dauer 00:23 min Seider: "Die Konkurrenz ist hoch" Moritz Seider über die ersten Wochen bei der Eishockey Nationalmannschaft.

Letztes Testspiel gegen die USA

Bundestrainer Toni Söderholm hofft noch auf Verstärkung aus der NHL auf der Torhüterposition. Thomas Greiss sagte aber schon vor der WM-Generalprobe gegen die USA ab. "Er kommt nicht", bestätigte Söderholm. Eine letzte Hoffnung auf einen Weltklasse-Torhüter hat er aber noch: Philipp Grubauer, bei der Colorado Avalanche in hervorragender Form, droht ebenfalls das Aus in den Playoffs um den Stanley Cup. "Er hat gesagt, dass er interessiert ist", berichtete Söderholm.

Beim letzten WM-Test am Dienstag (19 Uhr) in Mannheim gegen die USA fehlt nicht nur die NHL-Prominenz im Tor. Auch Meistergoalie Dennis Endras wird in "seiner" Arena nicht zwischen den Pfosten stehen. Auf den MVP der Finalserie, den wertvollsten Spieler beim Mannheimer Triumph gegen München, verzichtete Söderholm und bekam deshalb viel Kritik.