Mannheim schießt Augsburg ab - Schwenningen verliert

Der deutsche Eishockey-Meister Adler Mannheim hat das Duell der Champions-League-Teilnehmer gegen die Augsburger Panther deutlich mit 8:3 gewonnen. Die Schwenninger Wild Wings verlieren gegen Köln im Keller-Duell.

Der Titelverteidiger besiegte am Freitag in einem torreichen und hart umkämpften Spiel die Überraschungsmannschaft des Vorjahres mit 8:3 (3:2, 2:1, 3:0) und kletterte mit 22 Punkten in der Tabelle auf Rang vier.

Ein 17-Jähriger glänzt mit fünf Torbeteiligungen

Der 17 Jahre alte Tim Stützle glänzte mit einem Treffer und vier Vorlagen. Vor dem amtierenden Champion aus Mannheim bleibt die Düsseldorfer EG von Trainer Harold Kreis nach einem 4:0-Sieg gegen die Eisbären Berlin.

Mannheim in Champions Hockey League mit lösbarer Aufgabe

In der Champions Hockey League haben die Adler mit dem Mountfield HK aus dem tschechischen Hradec Kralove eine lösbare Aufgabe erhalten. Die Hinspiele finden am 12. und 13. November statt, die Rückspiele sind für den 19. und 20. November terminiert.

Schwenningen verliert wichtiges Duell im Keller

Die Schwenninger Wild Wings verloren eine richtungsweisende Partie gegen die Kölner Haie mit 1:2 (0:0, 0:0, 1:2). Schwenningen bleibt dadurch mit nur acht Punkten Tabellenletzter.