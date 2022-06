"Den jungen Ehrenamtlichen eine Stimme geben"

per Mail teilen

STIPS - fünf Buchstaben, ein außergewöhnliches Projekt: Stipendium der Sportjugend Rheinland-Pfalz. Dabei werden ausgewählte junge Menschen unterstützt, die sich in besonderer Weise für Sportvereine engagieren.

Laura Lehne ist Geschäftsführerin ihres Heimatvereins Mosella Schweich. Und Abteilungsleiterin Tischtennis. Ehrenamtlich. Die 22-Jährige investiert viel Zeit und Geld in ihr Engagement. Damit sie wenigstens monetär eine gewisse Anerkennung erhält, fördert die Sportjugend Rheinland-Pfalz Lehne mit einem monatlichen Zuschuss von 100 Euro, zwölf Monate lang.

Laura Lehne ist dankbar für die Unterstützung

"Mir hilft das sehr viel", erzählt Laura Lehne, die regelmäßig zwischen ihrem Studienort Heidelberg und ihrem Heimatverein an der Mosel hin- und herpendelt, im Gespräch mit SWR Sport. Der einfache Weg: 200 Kilometer - da kommt STIPS gerade recht. "Gerade bei den Benzin-Preisen heutzutage", sagt sie und lacht. "Mit der Unterstützung kann ich mein Ehrenamt halt effizienter gestalten."

Aktiv gegen Rassismus

Ihr Engagement ist enorm. Über Jahre hinweg baute Laura Lehne die Leichtathletik-Sparte für Kinder mit auf. "Wir haben jetzt inzwischen 60 oder 70 Kinder im Alter zwischen fünf und zehn Jahren", schildert die 22-Jährige. Der Erfolg führte sogar dazu, dass vorläufig ein Aufnahmestopp verhängt werden musste. "Und es gibt eine sehr lange Warteliste."

Ihr letztes großes Projekt bei Mosella Schweich: "Verein(t) gegen Rassismus", eine Aktion im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben". "Vier Abteilungen meines Vereins haben sich beteiligt. 330 Kinder, Jugendliche, Trainer und Trainerinnen sind mit speziellen T-Shirts ausgestattet worden", erzählt Laura Lehne sichtlich stolz. Das Projekt war ihr eine Herzensangelegenheit. Rassismus sei nach wie vor zu sehr verbreitet: "Ich finde es einfach super wichtig, da ein Zeichen zu setzen."

"Gesellschaft braucht Ehrenamt"

Darius Gutte zieht mit dem Besen die Linien nach auf dem Tennisplatz bei seinem Verein MTV 1817 Mainz. Gerade laufen Medenspiele des Nachwuchses, parallel auf sechs Plätzen. Der 26-Jährige kümmert sich um Trainings- und Wettkampf-Organisation von insgesamt 120 Kindern und Jugendlichen. Ehrenamtlich, versteht sich.

"Ich bin gerne bereit meine Zeit zu investieren, und dann zu sehen, dass die Kinder hier Spaß haben", erzählt Gutte. Um sein Studium zu finanzieren, jobbt er als Tennis-Trainer beim MTV. "Aber alles andere drumherum ist ehrenamtlich. Deshalb bringt mir das Stipendium der Sportjugend auch eine regelmäßige finanzielle Entlastung. Da kann ich mein Ehrenamt einfach etwas entspannter ausüben", sagt der junge Mann, der zudem in seiner kirchlichen Gemeinde St. Peter ehrenamtlich aktiv ist.

Gutte will "etwas zurückgeben"

Sein Antrieb? "Es ist für mich eine gewisse Selbstverständlichkeit, etwas zurück zu geben", sagt er gegenüber SWR Sport. Er selbst habe auch als Kind schon davon profitiert, dass andere für ihn aktiv waren. Darius Gutte: „Ich merke einfach, dass es das Ehrenamt braucht, um zu funktionieren als Gesellschaft.“

Nächste STIPS-Generation beginnt

Laura Lehne macht derweil auf ihrer Tour von Heidelberg nach Schweich Zwischenstation in Mainz. Erfahrungsaustausch mit Martin Hämmerle, dem Abteilungsleiter Sportjugend. Denn in diesen Tagen endet die Bewerbungsfrist für die nächste STIPS-Generation. 20 weitere junge Ehrenamtliche sollen in den Genuss der monatlichen Unterstützung kommen.

"Wir sind die Sportjugend, wir sind die größte Jugend-Organisation in RLP und uns ist es ein Anliegen, dieser Jugend eine Stimme zu geben", betont Hämmerle und fügt lachend hinzu: "Wir suchen uns die Besten raus, die überdurchschnittlich engagiert sind und hoffen natürlich, dass wir vielleicht schon die Präsidentin oder den Präsidenten des Landessportbundes im Jahre 2050 herausgefunden haben."

Fest steht: Das Stipendium der Sportjugend leistet einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung der jungen Ehrenamtlichen - ein Engagement, das eigentlich unbezahlbar ist.