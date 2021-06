Die frühere Deutsche Mountainbike-Meisterin Helen Grobert aus Weilheim (Kreis Waldshut) muss sich am Dienstag wegen Dopings vor dem Amtsgericht verantworten. Der Prozess findet im Katholischen Gemeindehaus Waldshut statt.

Die Ex-Mountainbikerin Helen Grobert am Dienstag auf der Anklagebank: Vor dem Amtsgericht muss sie sich wegen Dopings verantworten. SWR Matthias Zeller

Eigenblut-Infusionen legal oder illegal?

Zur Beweisaufnahme wird ein Arzt aus der Schweiz erwartet. Von ihm soll die Ex-Mountainbikerin Helen Grobert zwischen 2016 und 2018 Eigenblut-Infusionen bekommen haben. Ihr Verteidiger argumentiert: Die Behandlung sei in der Schweiz nicht strafbar und deshalb auch in Deutschland nicht als Doping zu ahnden.

Weitere Vorwürfe: Ozon-Therapie und Testosteron-Doping

Die Anklage wirft der heute 29-Jährigen ferner verbotene Ozon-Therapien vor. Außerdem soll sie sich mit Testosteron gedopt haben. Diesen Verdacht legt eine Urinprobe vom 15. November 2017 nahe. Laut Nationaler Antidoping-Agentur NADA wurde die Substanz auch in Groberts Blut nachgewiesen. Die Ex-Mountainbikerin selbst erklärt dazu, dass sie sich mit testosteronhaltiger Wundsalbe behandelt habe.

Wegen Dopings für vier Jahre gesperrt

Ein Sportschiedsgericht hat deshalb am 31. März 2020 gegen die Ex-Mountainbikerin eine vierjährige Sperre verhängt. Sie galt rückwirkend zum 24. März 2018 und läuft im nächsten Frühjahr aus. Nach dem Urteil wurden alle Wettkampf-Ergebnisse ab dem Tag der positiven Dopingkontrolle annulliert.

Helen Grobert 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro, Brasilien. dpa Bildfunk Michael Kappeler (Archivbild 2016)

Plötzlich aus der Öffentlichkeit verschwunden

2015 gewann Helen Grobert den deutschen Meistertitel in der Mountainbike-Disziplin Cross Country. Im März 2018 war die damals 26-jährige Profi-Mountainbikerin am Höhepunkt ihrer Karriere angelangt: Beim Worldcup-Auftakt in Südafrika landete sie auf Rang vier - ihr bestes Worldcup-Ergebnis. Acht Tage später verschwand sie dann vom Radar. Am 12. Juni 2018 verabschiedete sich die Deutsche Meisterin aus der Öffentlichkeit. Gesundheitliche Probleme seien der Grund, hieß es damals.