Das bedeuten die geplanten Corona-Beschlüsse für Fitnessstudios in BW

Baden-Württemberg will die Corona-Regeln noch eine Weile beibehalten - mit Auswirkungen für die Fitnesssstudios im ganzen Land.

Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten treffen sich am Donnerstag, 17. März, um über neue Corona-Regeln zu diskutieren. Die Tendenz geht in Richtung Lockerung. Tenor: Ab dem 20. März sollen bundesweit fast alle Regeln wegfallen - außer der Maskenpflicht in Innenräumen sowie in Bussen und Bahnen - oder Testpflichten in bestimmten Bereichen.

Diese Beschlüsse hätten auch mehr Freiheit für die Fitnessstudios in Baden-Württemberg bedeutet. Doch Fitness-Sportler und Studio-Betreiber müssen sich weiter gedulden. Denn Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Gesundheitsminister Manfred Lucha (ebenfalls Grüne) haben bereits angekündigt, dass sie die Beschlüsse nicht umsetzen und stattdessen die gültigen Regeln wegen der hohen Corona-Zahlen in Baden-Württemberg mindestens bis zum 2. April verlängern wollen.

Was bedeutet das für Fitnessstudios?

Für Fitnessstudios in Baden-Württemberg ändert sich dadurch nichts. Wer trainieren will, muss also weiterhin geimpft oder genesen sein oder einen tagesaktuellen, offiziellen, negativen Schnelltest vorweisen. Zudem müssen Sportlerinnen und Sportler Masken tragen, die sie nur während der Übung ausgezogen werden dürfen. Zudem müssen die Sportlerinnen und Sportler jederzeit den vorgeschriebenen 1,5-Meter-Mindestabstand einhalten können, was die Anzahl der Teilnehmer begrenzt.