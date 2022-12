KSC-Dartsprofi "Little John" Rodriguez freut sich auf siebte WM-Teilnahme

Game on! Die Darts-WM steht vor der Tür. Für viele eine ganz besondere Zeit im Jahr. So auch für den Dartsprofi Rowby-John Rodriguez, für den der KSC Teil seiner sportlichen Heimat wurde.

Rowby-John Rodriguez ist dabei nicht nur in der DDV Bundesliga eine absolute Größe, sondern auch im internationalen Geschäft durchaus etabliert. Als Spieler hat sich der mittlerweile 28-jährige gebürtige Wiener mit philippinischen Wurzeln auf diversen Turnieren einen Namen gemacht. Dieses Jahr reist er bereits zum siebten Mal nach England, um bei der Darts-WM im legendären "Alexandra Palace" auf der Bühne zu stehen.

Der Weg nach oben

Das Talent für den Dartssport wurde Rodriguez höchstwahrscheinlich bereits in die Wiege gelegt. Schon sein Vater Sonny Rodriguez war Dartsprofi und traf auf Ikonen wie Mensur Suljović. Zunächst bowlte der mittlerweile in Tirol beheimatete Rodriguez lieber. Die Wende kam mit der Darts-WM 2009. Danach entschied er sich, seinem Vater "etwas zurückzugeben", nachdem dieser der Familie zu Liebe seine aktive Karriere frühzeitig beendet hatte. Nichtsdestotrotz ist der Weg nach ganz oben ein steiniger und ebenso riskanter. So entschied sich der ausgebildete Zahnarztassistent auch erst in diesem Sommer dazu, "den Schritt zum Vollprofi zu wagen".

Für den KSC und weg von der PDC zu spielen ist "mal was anderes"

In der DDV Bundesliga ist Rodriguez kein unbeschriebenes Blatt. Über Kontakte kam er im September diesen Jahres zum Karlsruher Sport-Club: "Ich habe früher schon Bundesliga für Berlin gespielt. Ich kenne viele Leute in Karlsruhe, die haben mich dann gefragt, ob ich kommen möchte." Einer davon und der wahrscheinlich bekannteste Name darunter, ist Robert Marijanovic, der seines Zeichens selbst dreifacher WM-Teilnehmer ist.

"Robbie kenne ich schon sehr lange und wir haben schon viele Matches miteinander und gegeneinander gespielt. Ich kenne ihn auch privat sehr gut." Das einzigartige "Mannschaftsfeeling" reizt den Österreicher an der deutschen Eliteliga besonders. "Wenn ich Zeit habe, bin ich dort und spiele für sie. Einfach mal weg von der PDC (prestigeträchtigster Welt-Dartsverband) zu sein, ist auch mal was anderes."

Vorfreude ja, Aufregung nein

Am Donnerstagabend beginnt die Darts-WM im Alexandra Palace in London. Für den Freitagabend steht auch der Name Rowby-John Rodriguez zum ersten Mal auf dem Spielplan. Der dann siebenfache Teilnehmer für Österreich sieht dem Event dennoch erst einmal gelassen entgegen: "Die Vorfreude ist groß. Das Ziel jedes Dartsspielers ist es, Ende des Jahres bei einer WM zu spielen. Ich habe ein erfolgreiches Jahr hinter mir, ich konnte viele Erfolge feiern. Die WM ist das Highlight, das ein Leben verändern könnte!" Aufgeregt ist er deswegen trotzdem nicht und das obwohl das "Ally Pally" für seine einzigartige Atmosphäre bekannt ist.

Das "Ally Pally" bebt nach einer 180er Aufnahme IMAGO ActionPlus12352248 KatiexChan

Mit der Dauer der Karriere wurde der 28-Jährige immer ruhiger und man lernt auszublenden: "Mittlerweile bin ich nicht mehr so aufgeregt, da ich viel Bühnenerfahrung gesammelt habe, trotzdem ist die WM immer etwas Spezielles. Ich war nur bei der Auslosung nervös, das kommt aber spätestens wieder, wenn ich am Freitag spiele." Zur Routine des KSC-Akteurs vor Ort darf auch ein kurzer Mittagsschlaf und der mitgebrachte Gaming-PC nicht fehlen, um "etwas abschalten zu können".

Rodriguez persönliche Perspektive auf das Turnier

Mit Blick auf das bevorstehende Erstrundenmatch gegen den Filipino Lourence Ilagan gibt sich "Little John", wie Rowby-John Rodriguez nach dem gleichnamigen Bären aus Robin Hood auch genannt wird, zuversichtlich.

"Little John" aus Robin Hood IMAGO Everett Collection

"Ich bin zwar Favorit, aber ich werde ihn nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich kenne ihn seit Jahren, er ist die Nr. 1 auf den Phillippinen, was natürlich bei meiner Herkunft nochmal einen Extratouch hat." Über den weiteren Turnierverlauf und ob der 52-Jährige Schotte Peter Wright ("Snakebite") seinen Titel verteidigen kann, lässt sich bekanntlich nur spekulieren.

Der überglückliche Peter Wright nach seinem zweiten WM-Titel 2022 IMAGO Action Plus

Auch Rodriguez sieht Wright als Mitfavoriten, gibt sich allerdings dennoch kämpferisch: "Na klar gehören van Gerwen, Peter Wright oder Gerwin Price immer zu den Favoriten. Natürlich gehe ich aber auch mit der Einstellung hin, dass ich es eventuell gewinnen kann, dafür muss eben vieles passen. Wenn ich nicht selbst daran glaube das Turnier zu gewinnen, wer sonst?"

In der zweiten Runde würde jedoch bereits mit dem belgischen Weltranglisten 15., Dimitri Van den Bergh, ein ziemlich harter Brocken auf ihn warten. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es für den 28-jährigen Tiroler. Sein jüngerer Bruder, Rusty-Jake Rodriguez, hat die WM-Qualifikation verpasst, nachdem beide im Vorjahr zum ersten Mal überhaupt gemeinsam mit von der Partie waren.

Erstmals starten drei Frauen bei der WM

Lisa Ashton, Fallon Sherrock und Beau Greaves sind die Namen der Teilnehmerinnen im Aufgebot der diesjährigen Darts-WM, die erstmals mit drei Frauen gespickt ist. Gerade auf Letztere, Beau Greaves, sollte man hierbei besonders achten. Die 18-jährige Engländerin ist seit 52 Matches ungeschlagen und gewann in diesem April ihren ersten WM-Titel beim Frauen-Turnier der WDC. Solche Daten und der Fakt, dass der Saal im "Ally Pally" immer tendenziell auf der Seite der Frauen ist, beschäftigten auch "Little John" im Vorfeld: "Bei der Auslosung habe ich gehofft, dass ich nicht einen von diesen drei bekomme!“

Die fortwährende Inklusion von Frauen in diesem Turnier empfindet der Karlsruher Bundesligaprofi als Schritt in die richtige Richtung: "Die PDC will Frauen in den Sport integrieren, warum auch nicht. Schlussendlich spielen wir alle mit drei Darts und wir haben gesehen, dass auch Frauen die Männer schlagen können. Darts kann jeder spielen, egal ob groß, klein, jung, alt reich oder arm, jeder kann Darts spielen!“