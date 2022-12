Freudenstädter Darts-Experte Marijanović: "Es juckt immer noch!"

Wie es ist, beim wichtigsten Dartsturnier des Jahres auf der Bühne zu stehen, weiß Robert Marijanović. Als TV-Experte gibt er nun zum fünften Mal seine Erfahrungen weiter.

Euphorie und Vorfreude schwingen unüberhörbar in der Stimme des 42-jährigen Freudenstädters mit, sobald es um den Sport mit den drei Pfeilen und dem runden Brett geht. Robert Marijanović war bereits selbst dreimal bei der Darts-WM dabei. Aktuell gibt der Deutsch-Kroate aus dem Schwarzwald sein Expertenwissen auf Sport1 weiter.

Der klassische Einstieg

Erste Berührungspunkte mit dem Dartssport hatte Marijanović im zarten Alter von elf Jahren. "Meine Eltern hatten eine Kneipe in Freudenstadt, da stand ein Dartautomat. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich ein gutes Händchen habe." Über die erfolgreichen Teilnahmen an diversen Darts-Events, wie der Super League, erspielte er sich 2018 die Tourcard (erlaubt das Eingreifen in offizielle PDC-Turniere) und schaffte es 2013, 2015 und 2019 zum Jahreshöhepunkt in London zu stehen. Die letzte Partizipation erfolgte dann auch unter deutscher Flagge. "Grundstein für alles ist aber die Liebe zum Spiel!"

Robert Marijanović bei den German Darts Masters 2019 IMAGO Future Image

Rückzug als aktiver Spieler auf höchstem Niveau

Anfang diesen Jahres gab Marijanović ("Robstar") seine Tourcard aus familären Gründen freiwillig ab. Ein Wendepunkt in seiner bisherigen sportlichen Karriere, der ihm gerade auch mit Blick auf die laufende WM sicherlich nicht leicht fiel. "Es juckt immer! Wenn man mal im 'Ally Pally' (Alexandra Palace, Austragungsort der WM, Anmerk. d. Redaktion) war, will man immer wieder hin, aber man muss sich auch dessen bewusst sein, dass man viele Dinge der eigenen Karriere unterordnen muss. Ich hätte mich zwingen müssen, und dann habe ich gesagt, das will ich nicht".

Von sich selbst behauptet der gebürtige Freudenstädter kurioserweise, nie ein Dartsprofi gewesen zu sein: "Ich würde bis heute nicht sagen, dass ich jemals Profi war, weil ich immer nebenher noch gearbeitet habe und versucht habe zweigleisig zu fahren. Es war vielleicht ein Fehler, aber es war mir einfach zu riskant." Drei Faktoren waren dabei ganz besonders wichtig, um Beruf und Passion unter einen Hut zu bekommen: "Viel Geduld und Opfer meiner Ehefrau, sowie die Flexibilität von meinem Arbeitgeber." Diesen hofft er nun künftig noch besser unter die Arme greifen zu können.

Darts beim KSC in Karlsruhe

Ganz mit dem Dartsspielen aufgehört hat der Schwarzwälder mit kroatischen Wurzeln dann allerdings doch nicht. Seit 2018 wirft er die Pfeile für die Dartsabteilung des KSC in der DDV Bundesliga. Vorteile sieht er vor allem in der besseren Organisation rund um die Spieler. "Als Dartspieler möchte man eigentlich nur Darts spielen, das heißt man möchte sich nicht um die Organisation und alles kümmern. Das wird da alles geregelt und man muss sich um nichts sorgen."

Für den aktuellen Kader der Bundesligamannschaft findet "Robstar", wie er auch liebevoll von seinen Fans genannt wird, nur lobende Worte: "Das ist eine starke Truppe und es macht eben auch Spaß, weil man die ganzen Leute schon seit Jahren kennt." Einer seiner Mitspieler, Rowby-John Rodriguez, nahm auch an der diesjährigen WM teil, verlor jedoch überraschend sein Erstrundenmatch. Für Marijanović ist das jedoch kein Grund, den Kopf gleich in den Sand zu stecken. "Ich kenne Rowby seit über zehn Jahren, uns verbindet einiges, auch Privates. Für mich eines der Toptalente der PDC" (PDC: prestigeträchtigster Welt-Dartsverband) .

Marijanović spricht über eigene WM-Erfahrung und Prognose

Gegenwärtig ist Robert Marijanovićan an der Seite von Sebastian Schwele als TV-Experte während der Darts-WM bei Sport1 zu sehen und zu hören.

Robert Marijanović (links) mit Moderator Sebastian Schwele (rechts) im Sport1 Dartsstudio Sport1

Der 42-Jährige freut sich über eine solche einzigartige Gelegenheit. "Ich kann dort mein Wissen teilen. Mein Ziel ist es, auch gerade dem Laien den Sport näherbringen." Das gilt im Übrigen genauso für seinen YouTube-Kanal "RobStar180", den er seit Jahren betreibt. Mit Blick auf das Turnier und die besondere Stimmung im Alexandra Palace, wie das "Ally Pally" eigentlich heißt, verrät er seine eigene Herangehensweise: "Man versucht den Walk-On zu nutzen, um das alles aufzusaugen, sich bewusst zu werden, dass man beim größten Dartsturnier der Welt dabei ist. Aber dann muss man den Schalter umlegen, sobald man oben auf der Bühne ist. Es ist natürlich schwierig, aber da hat jeder Spieler was Eigenes, manche brauchen den Trubel auch."

Auf die Frage nach einem Favoriten für die WM legt sich der Freudenstädter fest, blickt aber auch mit Spannung auf die Order of Merit (Weltrangliste): "An Michael van Gerwen führt kein Weg vorbei, jedoch ist es für mich auch spannend wie Gerwyn Price damit umgeht, dass er dieses Jahr sein Preisgeld verteidigen muss." Weitere Spieler, die es im Auge zu behalten gilt, wären zudem der Neuling Josh Rock und der Engländer Luke Humphries.

Gute Chancen für das deutsche Teilnehmerfeld

Mit Martin Schindler, Florian Hempel und Gabriel Clemens sind in diesem Jahr auch drei Deutsche mit von der Partie. Marijanović sieht in diesem Triumvirat durchaus Potential. "Schindler könnte im späteren Turnierverlauf auf Michael Smith treffen, das könnte eine schwere Hürde werden, wäre aber trotzdem ein Erfolg für ihn, da er immer noch keinen WM-Sieg hat. Nachdem Hempel sein Auftaktmatch gewonnen hat, ist Vieles drin. Clemens könnte relativ weit kommen. Ich hoffe, dass er seinen Erfolg bei der WM 2021 wiederholen kann und vielleicht ein Achtelfinale erreicht."

Erstmals starteten drei Frauen bei einer Darts-WM

Lisa Ashton, Fallon Sherrock und Beau Greaves sind die Namen der Teilnehmerinnen im Aufgebot der diesjährigen Darts-WM, die erstmals mit drei Frauen gespickt war. Leider schaffte es keine dieser Spielerinnen, die erste Runde zu überstehen. Den Weg der fortwährenden Inklusion, den die PDC damit einschlägt, begrüßt Marijanović dennoch: "Ich finde es toll, dass zum ersten Mal drei Frauen dabei sind. Ich glaube, dass da noch viel Talent schlummert, das wir noch gar nicht gesehen haben."

Entwicklung des Sports und Rolle in der Gesellschaft

Nicht nur in Deutschland erfreut sich der Dartssport immer größerer Beliebtheit. Für Marijanović ist das jedoch nicht überraschend: "Darts kennt keine Klassenunterschiede oder gesellschaftlichen Unterschiede. Es gibt wenig Sportarten, bei denen man so viele verschiedene Menschen trifft". Für die Zukunft prognostiziert der Freudenstädter weitere Entwicklungsschritte des Sports: "Der Terminkalender wird immer voller, die Spieler werden immer fitter. Wir werden nicht mehr viele Quereinsteiger in Zukunft haben. Immer mehr Leute werden immer besser von diesem Sport leben können, was zwangsläufig dazu führt, dass sich der Sport immer mehr professionalisiert."

Somit bleibt es spannend, diese Metamorphose eines ursprünglichen Kneipensports auch künftig zu beobachten.