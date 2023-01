Gabriel Clemens nach Sieg gegen Gerwyn Price: "Match meines Lebens"

per Mail teilen

Gabriel Clemens steht bei der Darts-WM in London sensationell im Halbfinale. Der 39-Jährige triumphierte im Viertelfinale überraschend deutlich mit 5:1 gegen den Weltranglistenersten Gerwyn Price aus Wales.

Clemens war nach seinem Sensationssieg überglücklich und zeigte sich zuversichtlich, dass sich seine Erfolge bei der Darts-WM positiv auf die Entwicklung der Sportart in der Heimat auswirken werden. "Es ist fantastisch für Darts in Deutschland - das hoffe ich", sagte der Überraschungs-Halbfinalist im Anschluss an seinen 5:1-Erfolg über den Weltranglistenersten Price im Viertelfinale.

"Es war das größte Match meines Lebens", fügte Clemens, der beim DV Kaiserslautern als Bundesligaspieler eingeschrieben ist, an. "Ich kann das gar nicht in Worte fassen, wahrscheinlich realisiere ich es erst nachts. Ich bin mega happy und habe ein gutes Spiel gemacht."

Gerwyn Price sorgt für Kuriosum

Er ließ Price nicht den Hauch einer Chance. Dabei hatte der Waliser ganz tief in die Kiste für Psychotricks gegriffen. Beim Stand von 1:3 nach Sätzen kam der frühere Rugby-Profi plötzlich mit fetten Kopfhörern auf die Bühne und spielte damit - so eine Szene ist selbst beim Kuriositäten-Kabinett Darts in höchstem Maße unüblich. "Ich hätte gedacht, dass er sie wieder auszieht. Das hat er nicht gemacht. Mein Ziel war nur, den Satz zu gewinnen", sagte Clemens.

Viele deutsche Fans unterstützen Clemens im "Ally Pally"

Er sei "sehr glücklich", sagte er weiter - unter anderem auch wegen der Unterstützung durch die zahlreichen deutschen Anhänger im Londoner Alexandra Palace: "Es ist unglaublich, wenn die Fans im 'Ally Pally' deutsche Lieder singen."

Mit breiter Brust gegen Michael Smith

Mit großem Selbstvertrauen geht der "German Giant" nun in das Halbfinale gegen den Engländer Michael Smith am Montagabend: "Ich habe meine Chancen. Ich kann jeden schlagen."

Bei der WM 2021 wurde der "German Giant" zum ersten deutschen Achtelfinalisten - bei der WM 2023 ist er der erste Viertel- und Halbfinalist. Und bald auch Endspiel-Teilnehmer?

Die Partie gegen "Bully Boy" Smith, der im Vorjahr erst das WM-Endspiel gegen den Schotten Peter Wright verlor, ist wieder zur deutschen Primetime angesetzt und wird vor dem zweiten Halbfinale zwischen Michael van Gerwen (Niederlande) und Dimitri van den Bergh (Belgien) ausgetragen. "Ich freue mich einfach, dann wieder in den 'Ally Pally' zu gehen. Ich gehe davon aus, dass er wieder von den deutschen Fans belagert ist", sagte Clemens, der erneut Außenseiter ist, sich aber seiner Unterstützung sicher sein kann: "Der 'Ally Pally' ist deutsch, definitiv."