Gabriel Clemens schreibt bei der Darts-WM im Alexandra Palace Geschichte. Mitgefiebert wurde auch beim Dartverein Kaiserslautern in Winnweiler.

Gabriel Clemens steht als erster Deutscher im Viertelfinale der Darts-WM in London. Der "German Giant" gewann das WM-Achtelfinale im "Ally Pally" gegen den Schotten Alan Soutar mit 4:1.

"Natürlich ist das etwas Besonderes. Normalerweise war ich froh, wenn ich mal nach Weihnachten im Ally Pally spielen durfte. Jetzt darf ich an Neujahr nochmal im Ally Pally spielen. Könnte man sich dran gewöhnen", sagte Clemens nach seinem Erfolg.

Mit dem bisherigen Verlauf des Turniers ist er sehr zufrieden. "Ich bin mein größter Kritiker. Aber ich habe bislang drei gute Spiele gemacht", sagte Clemens.

Darts wird immer beliebter - auch in Rheinland-Pfalz

Zufrieden sind sie auch auch beim Dartverein Kaiserslautern, wo sie ihrem Klubkollegen im Achtelfinale beim Public Viewing in Winnweiler die Daumen gedrückt hatten. "Mit dem letzten Pfeil, da fällt eine Last vom Herzen. Geil", so Peter-Pascal Portz vom DV Kaiserslautern.

Die Faszination für den Trendsport Darts wächst auch in Rheinland-Pfalz stetig. Und sie ist schnell erklärt. "Wenn man Darts im Fernsehen guckt, sieht im Hintergrund das Publikum, immer mit verschiedenen Kostümen, ähnlich wie an Karneval. Alle trinken Bier, sind gut gelaunt und machen Stimmung. Ich glaube, das ist es, was viele fasziniert", sagte Tim Junk vom Darts-Club Aach in der Nähe von Trier.

Clemens trifft bei Darts-WM auf Gerwyn Price

In Winnweiler träumen sie jetzt sogar vom WM-Titel. Zuzutrauen wäre es "Gaga", so Clemens' Spitzname. Doch zunächst steht das Viertelfinale an. In der Runde der letzten Acht wartet am 1. Januar mit dem Weltranglistenersten und Ex-Weltmeister Gerwyn Price aus Wales die größtmögliche Herausforderung.