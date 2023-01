Gabriel Clemens nach WM-Sensation: "Immer noch nicht verarbeitet"

per Mail teilen

Dartsprofi Gabriel Clemens vom DV Kaiserslautern nimmt den Hype nach seinem sensationellen Halbfinal-Einzug bei der WM gelassen.

"Ich bin viel zu bodenständig, als dass ich mich ändern würde", sagte der 39-Jährige im Aktuellen Sportstudio des ZDF.

Aktuell noch viel Stress für Gabriel Clemens

Generell habe Clemens seinen Erfolg auch "immer noch nicht richtig verarbeitet. Ich war noch nicht viel zu Hause, hatte viele Termine. Ich glaube, dass kommt mit der Zeit."

Für Clemens sind auf der Darts-Tour die Strapazen der Reiserei am anstrengendsten. Ein Umzug ins Darts-Mutterland England kommt für den Saarwellinger, der für den DV Kaiserslautern in der Bundesliga startet, dennoch nicht in Frage. "Ich habe genug Probleme, als Saarländer hochdeutsch zu reden. Mit Englisch ist es noch schwieriger", scherzte Clemens: "Das Saarland ist mein Zuhause, da habe ich meine Freunde und Familie. Da bin ich daheim."