Kaum Zuschauer, teure Hygienekonzepte, weniger Sponsoreneinnahmen: Die Corona-Krise bringt viele der rund 6.000 Sportvereine in Rheinland-Pfalz in finanzielle Schwierigkeiten. Ein Rettungsschirm des Landes soll das drohende Vereinssterben verhindern. Aber die Soforthilfe kommt nicht immer da an, wo sie gebraucht wird. mehr...