Am 14. Mai trat eine neue Corona-Verordnung in Kraft. Für Baden-Württemberg bedeutet das: Solange die 7-Tage-Inzidenz sinkt, darf der Breitensport Schritt für Schritt öffnen.

Seit dem 14. Mai gibt es eine neue Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Diese beinhaltet auch eine stufenweise Öffnung. Die Beschlüsse der Landesregierung, die den Sport betreffen, im Überblick.

In der Corona-Verordnung gibt es folgende allgemeine Änderungen:

Öffentliche und private Sportanlagen und Sportstätten im Freien und in geschlossenen Räumen sowie Bolzplätze können mit bis zu fünf Personen aus maximal zwei Haushalten besucht werden. Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 13 Jahre zählen nicht mit.

Das gilt nicht für Fitnessstudios, Yogastudios und vergleichbare Einrichtungen. Diese sind weiterhin geschlossen und dürfen erst in der 2. Öffnungsstufe unter Auflagen öffnen (siehe unten).

Anfänger-Schwimmkurse sind erlaubt.

Fällt die 7-Tage-Inzidenz eines Stadt- oder Landkreises für mindestens fünf Tage in Folge unter den Wert von 100 und wird dies durch das örtliche Gesundheitsamt bekannt gegeben, greift die erste von drei neuen Öffnungsstufen. Entscheidend dabei: Die Teilnahme an den Sportveranstaltungen oder sportlichen Aktivitäten innerhalb der Öffnungsstufen-Regelungen ist nur mit einem Test-, Impf- oder Genesenennachweis gestattet.

1. Öffnungsstufe

Spitzen- oder Profisportveranstaltungen im Freien sind mit bis zu 100 Zuschauerinnen und Zuschauern erlaubt. Dabei müssen die Abstandsregelungen eingehalten werden.

Kontaktarmer Freizeit- und Amateursport auf Sportanlagen und Sportstätten im Freien ist in Gruppen von bis zu 20 Personen erlaubt.

Minigolfanlagen, Hochseilgärten, Bootsverleih und sonstige Freizeiteinrichtungen können im Freien von Gruppen bis 20 Personen genutzt werden.

Die Außenbereiche von Schwimm-, Thermal- und Spaßbädern und sonstigen Bädern sowie Badeseen mit kontrolliertem Zugang dürfen öffnen.

Tanzunterricht in Gruppen ist nicht erlaubt.

Wichtig: Für den Besuch aller Einrichtungen gilt die Maskenpflicht, die Pflicht zur Kontaktdatenübermittlung und die Einhaltung der Abstandsregeln. Außerdem sind Obergrenzen der Teilnehmerzahl vorgesehen.

2. Öffnungsstufe

Wenn nach der 1. Öffnungsstufe die 7-Tage-Inzidenz im jeweiligen Stadt- oder Landkreis in den folgenden 14 Tagen weiter sinkt, gelten weitere Lockerungen:

Tanz- und Ballettschulen sowie vergleichbare Einrichtungen dürfen Gruppen von bis zu 20 Schülerinnen und Schülern unterrichten. Dabei ist das Abstandsgebot zu beachten.

Kontaktarmer Freizeit- und Amateursport auf Sportanlagen und Sportstätten im Freien und geschlossenen Räumen, sowie Fitness- und Yogastudios, sowie vergleichbarer Einrichtungen ist wieder erlaubt.

Bei Spitzen- und Profisportveranstaltungen im Freien und geschlossenen Räumen dürfen bis zu 250 Besucherinnen und Besucher anwesend sein - bei Einhaltung der Abstandsregelungen.

Der Innenbereich von Schwimm-, Thermal- und Spaßbädern und sonstigen Bädern darf wieder öffnen.

Eine sinkende Tendenz bedeutet, dass innerhalb von 14 aufeinanderfolgenden Tagen seit dem ersten Tag der jeweiligen Öffnungsstufe die 7-Tage-Inzidenz durchschnittlich unter der 7-Tage-Inzidenz des ersten Tages der jeweiligen Öffnungsstufe liegt. Ein Beispiel: Die Inzidenz eines Landkreises liegt am ersten Tag der Öffnungsstufe bei 80. Nach 14 Tagen werden alle einzelnen Inzidenzen dieser 14 Tage genommen und ein Durchschnitt errechnet. Liegt die durchschnittliche Inzidenz dieser 14 Tage unter dem Wert des ersten Tages (in diesem Beispiel 80), treten weitere Lockerungen in Kraft.

3. Öffnungsstufe

Wenn nach der 2. Öffnungsstufe die 7-Tage-Inzidenz im jeweiligen Stadt- oder Landkreis in den folgenden 14 Tagen weiter sinkt, gelten weitere Lockerungen.