Die Corona-Pause ist bald auch für Fitness-Freunde in Baden-Württemberg vorbei. Denn ab 2. Juni dürfen Fitnessstudios wieder öffnen - wenn auch unter Auflagen.

Fitnessstudios dürfen ab 2. Juni auch in Baden-Württemberg wieder öffnen. Das geht aus der neuen Corona-Verordnung hervor, die das Kultus- und Sportministerium am Samstag veröffentlichte. Allerdings müssen sich die Fitness-Cracks auf allerhand Auflagen einstellen:

Mindestens 1,5 Meter Abstand

kein hochintensives Ausdauer-Training in geschlossenen Räumen

Gruppen-Übungen (Aerobic etc.) mit maximal 10 Personen, aber nur, wenn mindestens 40 Quadratmeter zur Verfügung stehen

Geräte-Training auf mindestens 10 Quadratmetern pro Gerät

Alle Geräte müssen nach der Übung desinfiziert werden

Toiletten dürfen zwar benutzt werden, falls der 1,5-Meter Abstand dort nicht eingehalten werden kann, dürfen sie nur einzeln betreten werden

Daheim umziehen

die Betreiber müssen für ausreichende Belüftung sorgen

zudem müssen die Betreiber für jede Trainingseinheit einen Hygiene-Verantwortlichen benennen, der die Regeln durchsetzt und dafür sorgt, dass ausreichend Seife und Desinfektionsmittel bereitstehen

die Betreiber müssen Name, Trainingszeitraum und Kontakt-Informationen speichern (wer keine Angaben macht, darf nicht trainieren)

Auch Schwimmbäder dürfen wieder öffnen

Auch Hallen-, Thermal- und Spaßbäder dürfen ab 2. Juni wieder öffnen. Auch hier dürfen maximal zehn Personen ohne direkten Kontakt zueinander an einem Schwimmkurs teilnehmen, die allesamt ihr eigenes Material (Schwimmflossen, Schwimmbretter etc.) mitbringen müssen. Und beim Schwimmunterricht müssen die Betreiber einzelne Bahnen abtrennen, in denen maximal drei SchülerInnen gleichzeitig schwimmen dürfen.

Der 1,5-Meter-Mindestabstand muss auch außerhalb der Schwimmbecken eingehalten werden. Entsprechend müssen die Betreiber dafür sorgen, dass nur etwa jede zweite Umkleide und jeder dritte Spint benutzt werden können.

Vor dem Schwimmen ist duschen erlaubt, sofern sich maximal 3 Personen auf 20 Quadratmetern bewegen können. Nach dem Schwimmen sind Duschen und Haareföhnen jedoch nicht erlaubt.

Wie bei den Fitnessstudios müssen auch die Betreiber von Schwimmbädern ausreichend Hygienemittel wie Seife und Einmalhandtücher zum Händewaschen zur Verfügung stellen. Zudem müssen sie Sitz- und Liegeflächen sowie Barfuß- und Sanitärbereiche täglich und Handläufe an Beckenleitern, Wasserrutschen und Sprunganlagen sogar mehrmals täglich reinigen.